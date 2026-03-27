BTS防弹少年团JIMIN 身高174cm竟然这么瘦？拉好友V一起健身，粉丝看傻：拜托你多吃点

防弹少年团（BTS）成员JIMIN日前在个人社群帐号上无预警po出两张照片，虽然没有多写什么文字，但照片内容可是让粉丝们全都惊呆了！

第一张照片是体重计的特写，上面清楚显示著「59.7kg」，而旁边则是JIMIN站在体重计上的人影。 以他174cm的身高来算，这体重真的超轻！看得出来为了回归舞台，JIMIN可是卯足全力在进行身材管理。

另一张照片则是满满的运动氛围，他和成员V一起现身健身房，两人看起来刚练完、正在休息。 大家都知道V本来就是出了名的爱运动，这下JIMIN拉著好友一起操练，粉丝看到两人结伴锻炼的模样，总算可以稍微放心，不用太担心他是不是又瘦过头了。



防弹少年团最近可是行程满档，21日才刚在光化门用超狂回归舞台炸翻全场，接著就直接飞往美国展开当地宣传。 24日在纽约顺利办完与Spotify合作的活动「SWIMSIDE」，接下来26、27日还会登上NBC的招牌脱口秀《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，要把新歌舞台搬到全球观众面前。



尤其JIMIN在光化门演出时，那超高难度的舞蹈动作真的让人看得目瞪口呆，演出结束后，各大论坛和社群平台上到处都是他的直拍影片，热度完全挡不住。 这次他连体重都大方公开，果然又掀起一波讨论潮！

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