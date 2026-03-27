BTS防彈少年團JIMIN 身高174cm竟然這麼瘦？拉好友V一起健身，粉絲看傻：拜託你多吃點

防彈少年團（BTS）成員JIMIN日前在個人社群帳號上無預警po出兩張照片，雖然沒有多寫什麼文字，但照片內容可是讓粉絲們全都驚呆了！

第一張照片是體重計的特寫，上面清楚顯示著「59.7kg」，而旁邊則是JIMIN站在體重計上的人影。 以他174cm的身高來算，這體重真的超輕！看得出來為了回歸舞台，JIMIN可是卯足全力在進行身材管理。

另一張照片則是滿滿的運動氛圍，他和成員V一起現身健身房，兩人看起來剛練完、正在休息。 大家都知道V本來就是出了名的愛運動，這下JIMIN拉著好友一起操練，粉絲看到兩人結伴鍛鍊的模樣，總算可以稍微放心，不用太擔心他是不是又瘦過頭了。



防彈少年團最近可是行程滿檔，21日才剛在光化門用超狂回歸舞台炸翻全場，接著就直接飛往美國展開當地宣傳。 24日在紐約順利辦完與Spotify合作的活動「SWIMSIDE」，接下來26、27日還會登上NBC的招牌脫口秀《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，要把新歌舞台搬到全球觀眾面前。



尤其JIMIN在光化門演出時，那超高難度的舞蹈動作真的讓人看得目瞪口呆，演出結束後，各大論壇和社群平台上到處都是他的直拍影片，熱度完全擋不住。 這次他連體重都大方公開，果然又掀起一波討論潮！

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