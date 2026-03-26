回忆杀！《鬼怪》10周年「死鬼CP」合体放闪！孔刘、金高银、李栋旭、刘寅娜揪团旅行去

经典韩剧《孤单又灿烂的神—鬼怪》迎来开播10周年，剧中黄金阵容孔刘、金高银、李栋旭、刘寅娜确定再度合体，一同拍摄10周年特别节目，消息一出让不少剧迷直呼「终於等到了」！

《鬼怪》是堪称「明星编剧」金银淑的代表作之一，2016年在tvN播出时创下有线台戏剧史上首次「收视率突破20%」的惊人纪录，成为当年现象级话题作。 即使播毕多年，仍透过海外平台持续圈粉，至今超过10年依旧是韩流代表作品之一。



当年《鬼怪》能引发如此热潮，除了演员们细腻的演技、金银淑作家特有的感性台词、李应福导演的唯美画面，连原声带都横扫音源榜单，可说是全方位打造出一股文化风潮。 该剧更在2017年横扫百想艺术大赏、有线电视台放送大赏、Korea Drama Awards等多项大奖，早已超越单纯的「夯剧」，成为代表一个时代感性与大众文化的经典作品。



这次《鬼怪10周年》（暂定）特别节目，将再次见证这部经过多年依旧被不断提起的戏剧魅力。 当年创造收视神话的主角团-孔刘、金高银、李栋旭、刘寅娜将一同展开短暂旅行，久违合体让大家相当期待。 据了解，他们将在节目中重温剧中经典场面与台词，回顾这部作品留下的特别意义。



《鬼怪10周年》特别节目不仅是纪念该剧10周年，同时也作为tvN电视台20周年特别企划的一部份，别具意义。 tvN相关人员表示：「《鬼怪》不只是播出时轰动，至今仍是持续受到大家喜爱的代表性作品。 迎接10周年，我们希望能唤起观众与tvN共同拥有的回忆，勾起大家对这部人生作品的怀念。 当年的笑声与感动、经过10年依然不变的演员们之间的化学反应，以及这部作品带来的余韵，都将再次重现，请大家多多期待。」

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