拒见生父、丢掉书信！金在中首谈军中往事，揭领养身世坎坷成长路：我没器量原谅他

金在中 近日登上综艺《做家务的男人们 2》，首度公开一段埋藏於军旅生涯的揪心回忆。 面对同样拥有复杂家庭背景的后辈 Takuya（寺田拓哉），金在中卸下心防，坦言自己至今仍无法原谅生父，直率且真实的告白令观众心疼不已。

军中拒见生父、信件也没留：我没那么大方

金在中在 3 岁时被领养，成长过程中有过不少艰辛。 节目中他提到，看到 Takuya 在日本与阔别 25 年的生父重逢后陷入混乱，让他感同身受。 金在中首度披露：「我入伍当兵时，那位自称是我生父的人曾来部队要求面会。」

当时部队询问他的意愿，金在中果断拒绝：「我说我不想见。」最后对方留下了书信，但金在中冷静地表示：「那封信我现在也没留著。」他对 Takuya 感叹道：「我没有你那样的勇气，也没有原谅他的气度。 原谅一个人真的不容易，到现在我都觉得自己没那个器量，我觉得你真的很了不起。」



曾因生母与养父母闹僵：最不该伤害家人

Takuya 担心与生父见面会伤害继父与母亲的感情，因此不敢告知。金在中立即否定这一想法，提醒互相关心可能变成互相伤害：「我们在担心家人，而家人则是在担心我们。」

金在中更自爆曾因「偷见生母」引发家庭风暴。 他回忆道：「以前我曾瞒著家人偷偷跟生母见面，结果被发现后家里闹翻了，家人甚至说出『带了奇怪的孩子回来』这种话。」

金在中表示，随著时间流逝误会已化解，与家人的关系也变得更加坚固，并建议Takuya对继父坦诚相见，才能迎来真正的平静。



韩网愤怒力挺：生父哪来的脸？ 在中太了不起！

节目播出后，韩国论坛涌现大量声援金在中的留言，更有不少人对其生父的行为感到愤怒：「是因为弃养的孩子出名了才找回来吧？ 如果出道前就找他，我才服气」、「生父到底是哪来的脸啊？ 金在中的心理素质真的强大」、「经历过这么多坎坷的事，还能长得这么优秀，在中真的太了不起了！」、「能感觉到他是真心想帮 Takuya 走出困境，有这样的哥哥在身边真好。」



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