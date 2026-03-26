李瑞镇畅谈谈退休规划！退休就来这，不用缴税就是爽

Netflix全新综艺节目《说走就走：李瑞镇的德州德州》日前在举行制作发表会，制作人罗暎锡PD、金艺瑟PD与主角李瑞镇一同出席，分享节目幕后故事。

《李瑞镇的德州德州》是李瑞镇与罗暎锡PD再度联手出击的实境节目，纪录两人没有计划、没有脚本的美国流浪记。 从飞了13小时抵达美国后，吃猪骨汤、饮茶，再到溜冰场，甚至不去NASA体验、反而跑去逛周边商品店，还有美式足球场，跟著李瑞镇走的这条路线，完全是从未见过的另类旅行。

李瑞镇在记者会上一开口就笑说：「知道的人就知道，最近美国德州才是大势。 很多企业都搬过去，特斯拉那些公司也全都在德州。」他透露自己开始对德州产生兴趣后，经常去那边，发现天气好又宜居，让他忍不住心想：「等我退休之后，一定要来这种地方生活。」



他接著说：「其实我之前就一直说，我退休后想住的地方就是达拉斯。 去过德州的人其实不多，我每次都跟朋友说你们也该去一次看看。 这次刚好有机会，一边拍摄一边旅行，也算圆梦了。」

李瑞镇更大赞德州的种种好处，他说：「为什么德州是美国的大势？ 你们去了就知道。 美国的运动员大部份都在德州念大学，职业运动选手几乎都是德州出身。 但真正厉害的是——不用缴税！不用缴个人所得税，这点真的没话说。 德州因为油田多、有钱的地方，根本不需要联邦政府的帮助，甚至有谣传说他们想从美国独立出来，就是因为太有钱了，所以大家生活都很从容。 大企业缴的税够多，政府根本没必要跟老百姓收税。 基础建设也做得很好，大家生活没压力，自然就很亲切。」



《李瑞镇的德州德州》将在Netflix上线，李瑞镇与罗PD这对黄金组合又会擦出什么样的火花，粉丝们已经等不及开播了！

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