Nana高挑身材171卻維持40公斤超瘦！上《拜託了冰箱》大方公開低碳高脂飲食法

在 JTBC 熱門綜藝《拜託了冰箱 since 2014》中，Nana 公開了維持40kg體重的身材管理秘訣，一直維持「低碳高脂飲食」。

當天，Nana介紹自己的冰箱時表示：「我是一個人住，其實是不太自己做飯的類型，幾乎都是以外送為主。雖然是我的冰箱，但我媽媽很喜歡囤東西。因為她經常來我家，所以會把食物放進冰箱，最後也是她自己吃掉。」



接著，Nana透露即使擁有171公分的高挑身高，仍能維持40公斤體重的祕訣，並表示自己的飲食相當極端：「我會盡量減少碳水化合物的攝取，目前維持低碳高脂飲食，蛋白質大約佔90%。幾乎不吃米飯或麵粉類食物。」

其中最吸引大眾目光的，是她獨特的早餐習慣。Nana在冰箱一角準備了各種奶油，並說：「我會在空腹時吃奶油，如果覺得太膩就會撒一點鹽再吃。」此話一出讓眾人十分驚訝。

她也強調自己特別喜歡「酥油（Ghee butter）」，並表示：「聽說它只保留好的脂肪，對血糖控制和體重管理都有幫助。我有時候會直接用湯匙挖來吃，意外地很好吃。比起空腹喝一匙橄欖油，奶油反而沒那麼膩，而且上廁所也會更順。」

近期，她與朱智勛＆河智苑合作的全新韓劇《權慾之巔 Climax》已開播，內容講述為了登上韓國最高權力位置，投身權力利益集團的檢察官方泰燮（朱智勛 飾），以及圍繞在他身邊人物所展開的激烈生存故事。Nana 戲裡飾演的男主身邊的情報員黃靜媛，擁有過人的腦力與行動力。該劇每週一、二晚間10點（KST）播出，香港觀眾可上Viu收看最新集數！



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞