aespa Karina自曝「被鬼压床」！早上惊传男声狂喊本名，吓傻：叫了8次

韩国人气女团aespa成员Karina近日在官方YouTube频道公开的影片中，首次透露自己经历了「被鬼压床」的诡异经验，让粉丝听了都忍不住捏把冷汗。

在日前上架的《Audiz的寻找之旅》影片中，Karina与成员Giselle一起逛书店、闲聊日常。两人短暂经过练习室时，Karina突然聊起最近发生的神奇经历。 她说：「我好像第一次被鬼压床，早上听到一个男人的声音叫我『知珉（Karina本名）啊』，我回了『嗯？』之后就醒来了，但旁边根本没人。」Karina接著补充：「重点是那个声音真的就在我耳边，大概叫了8次左右。」不过她表示当下其实没有觉得害怕，反而很纳闷：「明明就有人在啊，怎么会没有？」一旁的Giselle听完后幽默接话：「这应该就是被鬼压床没错吧？ 我可是鬼压床专家喔！」开玩笑缓和气氛。



两人后来到了书店，边逛边聊近况。Giselle拿起绘本翻看时，Karina突然自爆：「我最近在学画画耶！」让Giselle惊讶直呼都不知道这件事。 Karina笑著说：「因为我没说啊，现在正在画立方体和球体。」她还大方公开自己画的作品，Giselle看了大赞：「画得不错耶，你也可以出绘本了啦！」

接著Karina又透露自己的另一个小兴趣，她看到咖啡笔记本时，忍不住说：「我去米兰的时候买了一本葡萄酒笔记本，是用来记录喝酒心得的，但到现在一个字都还没写。」诚实反应笑翻全场。 Giselle则开玩笑亏她：「我本来以为你是个满感性的人，但今天逛下来发现好像真的不是耶。」



影片尾声，两人开始讨论下一次的拍摄地点，Giselle许愿：「如果可以的话，我想去『寻找夏威夷』，这是我们长久以来的梦想。」Karina也附和：「对啊，每次放假都说要去夏威夷，结果Winter自己一个人先跑去了。」两人最后计划要去墨湖港或束草旅行，也让粉丝开始期待下一集的内容。





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