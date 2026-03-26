李瑞鎮暢談談退休規劃！退休就來這，不用繳稅就是爽

Netflix全新綜藝節目《說走就走：李瑞鎮的德州德州》日前在舉行製作發表會，製作人羅暎錫PD、金藝瑟PD與主角李瑞鎮一同出席，分享節目幕後故事。

《李瑞鎮的德州德州》是李瑞鎮與羅暎錫PD再度聯手出擊的實境節目，紀錄兩人沒有計劃、沒有腳本的美國流浪記。 從飛了13小時抵達美國後，吃豬骨湯、飲茶，再到溜冰場，甚至不去NASA體驗、反而跑去逛周邊商品店，還有美式足球場，跟著李瑞鎮走的這條路線，完全是從未見過的另類旅行。

李瑞鎮在記者會上一開口就笑說：「知道的人就知道，最近美國德州才是大勢。 很多企業都搬過去，特斯拉那些公司也全都在德州。」他透露自己開始對德州產生興趣後，經常去那邊，發現天氣好又宜居，讓他忍不住心想：「等我退休之後，一定要來這種地方生活。」



他接著說：「其實我之前就一直說，我退休後想住的地方就是達拉斯。 去過德州的人其實不多，我每次都跟朋友說你們也該去一次看看。 這次剛好有機會，一邊拍攝一邊旅行，也算圓夢了。」

李瑞鎮更大讚德州的種種好處，他說：「為什麼德州是美國的大勢？ 你們去了就知道。 美國的運動員大部份都在德州念大學，職業運動選手幾乎都是德州出身。 但真正厲害的是——不用繳稅！不用繳個人所得稅，這點真的沒話說。 德州因為油田多、有錢的地方，根本不需要聯邦政府的幫助，甚至有謠傳說他們想從美國獨立出來，就是因為太有錢了，所以大家生活都很從容。 大企業繳的稅夠多，政府根本沒必要跟老百姓收稅。 基礎建設也做得很好，大家生活沒壓力，自然就很親切。」



《李瑞鎮的德州德州》將在Netflix上線，李瑞鎮與羅PD這對黃金組合又會擦出什麼樣的火花，粉絲們已經等不及開播了！

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