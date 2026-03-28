BTS新专《ARIRANG》初动417万张刷新生涯新高！再创新历史、打破K-POP销量天花板

BTS 防弹少年团（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jungkook）再次改写了K-POP的历史，历经4年的空白期后再登巅峰。

BTS 於 20 日发行的正规五辑《ARIRANG》（阿里郎）创下初动 417 万张的空前纪录，刷新了自身职业生涯的最高成绩。从数字本身来看，似乎只用「最高纪录」一词就能说明，但这次的成果具有超越单纯销量的意义。



◆「巅峰之后的巅峰」，BTS 防弹少年团证明了他们自身人气的持续性

在取得全球成功之后，许多案例往往会走向下滑曲线，但 BTS 却彻底颠覆了这一公式。早已多次突破百万、双百万销量的他们，这次透过《ARIRANG》一举跨越400万张的纪录。也打破了2020年2月发行的正规四辑《MAP OF THE SOUL: 7》初动337万张的成绩，再次刷新自身最高纪录。



尤其值得关注的是，这次成绩是在经历了一段空白期（军白期）后取得的成果。由於个人活动与兵役等因素，完整体活动受到限制，经历约 4 年的时间后再次推出的作品，因此更显得格外引人瞩目。

此外，这张专辑《ARIRANG》也凝聚了 BTS 自出道初期以来始终坚持的创作核心——将「韩国元素」与「普遍情感」相结合。因此，这次的职涯新高也被视为更具意义的成果。

▼BTS〈SWIM〉舞蹈表演版：



◆重新书写产业标准，K-POP上限被打破

BTS 的纪录一直都在重新定义为「业界标准」。过去，偶像专辑突破100万张、也就是成为「百万销量」被视为一道门槛，之后200万、300万等象徵性数字也陆续出现。然而这次417万张的数字，几乎让过去所有标准都黯然失色。



特别是，这项纪录并不能仅用粉丝团的购买力来解释。BTS 的粉丝团 ARMY 早已发展为一种文化共同体。不仅是购买专辑，也透过串流播放、内容消费以及扩散社会讯息等方式，形成多层次的参与结构。

此次纪录也可以被视为粉丝凝聚力极大化的结果。专辑发行后的一周内出现爆发性的购买模式就是典型例子。《ARIRANG》在发行首日（20日）仅10分钟便突破100万张销量，达成百万销量纪录，当天单日销量更统计达398万张。这一数字也可解释为在预购期间粉丝购买的专辑於同一时间集中计算所带来的结果。

你也是达成这个新纪录的一员吗？



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