安孝燮泪揭练习生「黑」历史！JYP出道梦碎，街头爆哭，承认「那是我人生污点」

演员安孝燮最近上YouTube节目《妖精在亨》，大方吐露自己从加拿大回韩追梦、却在偶像练习生时期惨踢铁板的曲折过程。 如今已是炙手可热的韩剧男神，但背后的故事可没那么风光。

安孝燮透露高中时收到JYP娱乐的邀请，二话不说飞回韩国，没想到练习生生活比想像中残酷太多。 他说：「我明明很爱音乐，但只要变成每天重复的作业，就会开始怀疑自己会不会反而讨厌它。」心理压力大到不行。

后来出道计划破局，他一个人走在狎鸥亭的路上，忍不住打电话给爸妈爆哭。 安孝燮坦言：「现在回头看，那些经历是养分，但当时真的觉得那是人生的污点，有好一阵子连提都不想提。」



就在他迷惘到不行的时候，演戏像命运一样找上门。 遇到经纪公司代表后，他转行当演员，后来更因为遇见大前辈韩石圭，整个演艺人生出现转折。 安孝燮回忆，当时他曾经痛苦到认真考虑要引退，是《浪漫医生金师傅2》这部戏救了他。 韩石圭对他说了一句：「反正你还是会继续做下去，干嘛那么担心？」这句话给了他超大的力量。



最近他因为Netflix动画《KPop 猎魔女团》受到全球瞩目，幕后功臣其实是他在《社内相亲》里那一口超流利的英文。 安孝燮感叹：「机会真的不知道会从哪里冒出来。」他强调从练习生时期累积下来的一切经验都很珍贵。 他也真情告白：「当艺人背后的压力有时真的让人很累，但最后还是因为粉丝的爱，才能继续走下去。」

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