NANA首談強盜入室險境！家中常備瓦斯槍：無法在自家放鬆休息，送禮首選防身器材

歌手兼演員 NANA 近日於綜藝節目中，首度回憶了家中遭強盜入侵事件當時的衝擊過程，以及事後徹底改變的日常生活，讓觀眾大呼心疼。

在 21 日播出的 MBC 綜藝節目《全知干預視角》中，NANA 睽違 10 年公開了私人生活。 節目捕捉到她家中隨處可見瓦斯槍、胡椒噴霧等護身用品，讓主持群驚訝不已。 當主持群小心翼翼地提及過去的事件時，NANA 親自說明了當時的驚險過程。



NANA 回憶道：「凌晨時分強盜闖入家中。 因為狗狗們瘋狂吠叫，媽媽先醒過來走出去，結果對方威脅著媽媽闖了進來，還發生了肢體衝突。」她補充說：「那是非常危險的情況，但那一瞬間比起恐懼，更大的念頭是『必須趕快把媽媽救出來』。」



雖然成功制伏歹徒，但心理創傷卻難以抹滅。 NANA 告白：「媽媽當時昏倒了，我也嚇壞了。 在自家經歷了這種事，令我無法再在家裡放鬆休息，有好一段時間完全不敢回家住。」

現在，NANA的日常生活發生了明顯改變，養成了在顯眼處擺放護身用品的習慣，就連要送人禮物時，也會自然而然地首選護身器材。 她也對經紀人 賢真 表達了謝意，感謝對方在自己工作期間，甚至會特地陪伴母親入睡，給予了極大的心理支持。



回顧事件背景，NANA 於去年 11 月15日淩晨遭遇一名男子闖入家中勒索，在制伏歹徒的過程中發生了衝突。 警方事後認定 NANA 的行為屬於正當防衛並做出不予起訴處分，但加害者竟反過來主張 NANA「殺人未遂」並提出起訴。 目前 NANA 方已以「誣告罪」強力回擊，法律行動持續進行中。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞