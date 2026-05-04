人气新人男团ALPHA DRIVE ONE 七月首次来港开唱

韩国人气新人男团ALPHA DRIVE ONE即将於2026年7月11日假亚洲国际博览馆Arena — 举行 2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] IN HONG KONG。

这是他们成团以来首次来港开唱，本次巡回演唱会将在仁川、横滨和香港三个城市举办 。香港演唱会作为此次巡演的终站，对於众多期待已久的粉丝来说，意义深远。票价分为港币$1,799、$1,499、$1,199、$899。所有购买$1,799门票的观众将可参与演前彩排，并获得香港场专属礼品。成功在2026年4月15日下午2时至2026年4月22日晚上10时59分期间於MNET PLUS CHAT 登记的Global Official Fanclub 会员将合资格於2026年5月20日中午12时至下午6时经购票通(Cityline)参与会员优先购票。Trip.com优先购票将於2026年5月21日中午12时至晚上11时59分於Trip.com进行。公开售票将於2026年5月22日中午12时透过购票通(Cityline) 及大麦(Damai) 正式发售。

之前公开的巡演海报以一辆疾驰而过的汽车为主题，象徵著成员们首次共同开启粉丝演唱会之旅，在ALLYZ的指引下，踏上一段充满未知的旅程，勇往直前。本次巡演作为他们出道以来的首次粉丝演唱会。ALPHA DRIVE ONE计划呈现一场精彩的现场表演和丰富多彩的节目，透过此巡演展现每位成员的独特魅力，更精心设计了多采多姿的演出内容，让成员与粉丝们更加亲密地互动。

ALPHA DRIVE ONE 是一个於 2025 年由 Mnet 全球选秀节目《BOYS II PLANET》决赛选手组成的新男团。自 2026 年 1 月正式出道以来，他们迅速走红，人气急速上升。ALPHA DRIVE ONE以首张迷你专辑《EUPHORIA》为起点，这张首张迷你专辑共收录六首歌曲，包括已发行的六首歌曲。先前发行的专辑《FORMULA》及其主打歌《FREAK ALARM》、《Raw Flame》、《Chains》、《Never Been 2 Heaven》和《Cinnamon Shake》等众多热门歌曲，在各大音乐节目中名列前茅，并在各大音乐排行榜上取得了优异的成绩。《EUPHORIA》销量突破 144 万张，使 ALPHA DRIVE ONE 成为韩国流行音乐史上出道专辑首周销量第二高的团体。





售票详情

2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] IN HONG KONG

日期: 2026年7月11日（星期六）

时间: 晚上6时

地点: 亚洲国际博览馆Arena

门票: 港币$1,799、$1,499、$1,199、 $899 (全场座位)

*$1,499 的门票包含视野受限座位选项。

*所有购买$1,799门票的观众将可参与演前彩排，并获得香港场专属礼品。

Global Official Fanclub 优先购票

2026年5月20日（星期三）中午12时至下午6时

售票平台：购票通(Cityline)

必须曾於2026年4月15日（星期三）下午2时 至 2026年4月22日（星期三）晚上10时59分期间到MNET PLUS CHAT登记方合资格参与会员优先购票，登记详情请上MNET PLUS CHAT查阅。

Trip.com优先购票

2026年5月21日（星期四）中午12时至晚上11时59分

售票平台：Trip.com

公开发售

2026年5月22日（星期五）中午12时起

售票平台：购票通 (Cityline) & 大麦 (Damai)

Trip.com

网上购票： www.trip.com



购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）



大麦 (Damai)

网上购票：https://www.damai.cn/

电话购票：+86 10103721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

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