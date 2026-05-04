「21世纪大君夫人」IU 婚礼场亲自cue《月之恋人》！粉丝泪喊：解树终於穿上婚服了T_T

上周末，IU 在个人 IG 上以「喔…？这里是…？」为文，公开了主演韩剧《21世纪大君夫人》的传统婚服拍摄花絮照，给《月之恋人－步步惊心：丽》的剧迷们，带来了一份感动的礼物。

照片中，IU 身穿华丽的传统婚礼服，在宫殿各处摆出姿势拍照。

此外，部分韩媒则报导演员李准基也留言「咦？这里是…」，留下与 IU 相同的反应，唤起粉丝们的回忆。两人所关注的地点，据悉正是2016年播出的SBS电视剧《月之恋人—步步惊心：丽》的主要拍摄地之一。







当时在《月之恋人》中，解树（IU 饰）与心爱的四皇子王昭（李准基 饰）最终未能修成正果，悲剧收场，令人惋惜。





而这次，曾经的解树终於在同一个地方身穿婚礼服登场，让粉丝反应爆发。



剧迷们纷纷表示：「解树啊，终於穿上婚礼服了」、「这样不行啦～会哭唉」、「在《月之恋人》没能穿上的婚礼服，现在以大君夫人的身份穿上了」、「好想你啊，解树」、「我哭了」等各种反应。

《21世纪大君夫人》与《月之恋人－步步惊心：丽》的联动也不只一件，由於 IU 与边佑锡自 2016 年播毕的电视剧《月之恋人》后，时隔 10 年再次合作，IU 则在发布会时则笑说：「（边佑锡）带著要把当年的过错加倍洗清的决心，带著非常帅气的角色回来了。10 年前在《月之恋人》中，他是和我最好的朋友劈腿的男朋友。10 年后又有机会在戏剧里长时间合作。」展开了意想不到的缘分延续。



两人更是在活动宣传的影片中，重现了情侣背后拥抱合照的同姿势画面，互动相当自然可爱。







目前，MBC 热门韩剧《21世纪大君夫人》每周五六晚间播出，Disney+独家上线。以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述拥有一切却因平民身份而感到烦躁的财阀女子「成熙周」（IU 饰），与身为王子却什么也无法拥有、内心悲伤的男子「理安大君」（边佑锡 饰），两人打破身份限制、开创命运的爱情故事。



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