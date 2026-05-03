《21世纪大君夫人》IU、边佑锡「假结婚」曝光掀巨浪！大君「英雄救美」霸气护妻，瞬间收视飙破 14.6%

一波未平一波又起！昨晚播出的 MBC 金土剧《21世纪大君夫人》第8集剧情张力爆表，成熙周（IU 饰）才刚从中毒昏迷中苏醒，竟又被媒体揭发她与理安大君（边佑锡 饰）只是「契约结婚」，两人顿时陷入身分曝光的巨大危机！

本集收视成绩极其亮眼，首都圈冲上 11.6%，全国则录得 11.2%，双双刷新该剧开播以来的最高纪录。 特别是理安大君在闪光灯海中霸气保护熙周脱困的场面，更创下每分钟 14.6% 的最高瞬间收视，无悬念夺得周六所有电视节目的收视冠军！

剧情提到，熙周在婚礼上因「药物中毒」险些丧命，令理安大君心碎又愤怒，随即下令对王室展开彻底搜查。 两人都意识到，凶手的目标极有可能是理安大君。 在宫中人人皆不可信的情况下，大君听取了总理闵郑佑（鲁尚炫 饰）的建议，特地为熙周建立了一个「安全要塞」。



随著中毒事件告一段落，大君夫妇终於开启了「甜到掉牙」的新婚生活。 两人首度同床共枕、紧紧相拥并深情热吻，让观众以为终於要开始发糖了。



岂料幸福转瞬即逝，两人受邀重返母校庆典时，媒体竟突然曝光两人的「结婚契约书」！熙周独自在舞台上遭受记者尖锐提问与闪光灯围攻，就在她无助崩溃的瞬间，理安大君及时现身挡在爱妻面前，霸气牵起她的手逃离现场！



究竟是谁外流了这份秘密契约？ 随著「契约结婚」事实曝光，成熙周与理安大君的未来将面临什么样的考验？

《21世纪大君夫人》第 9 集将於 8 日播出，海外观众可在Disney+同步追看！

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