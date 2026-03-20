T.O.P 睽违 13 年回归歌手本业！首张正规专辑《ANOTHER DIMENSION》今日开启预售

歌手兼演员 T.O.P （崔胜铉） 正式宣告回归音乐本业！这是他自 2006 年出道以来，时隔 20 年首度推出的个人正规专辑，消息一出随即引发各界高度关注。

根据经纪公司 TOP SPOT PICTURES 於 20 日发布的消息，T.O.P 将於 4 月 3 日 公开首张个人正规专辑《ANOTHER DIMENSION》。 专辑预售已於今日（20 日）下午 3 点正式开启，正式进入回归倒数。



T.O.P 近期透过官方社群陆续公开新专辑预告，展现强烈的个人风格。 主打歌之一《完全疯了！（Studio54）》以独特的字体设计与音效先发制人，而另一首作品《DESPERADO》则以电影般的摄影美学预告了音乐风格的转变。



这次专辑是 T.O.P 作为SOLO歌手的首张正规作品，也是他自 2023 年正式宣布退出 BIGBANG 后的第一个音乐动作，更是继 2013 年单曲《DOOM DADA》后，睽违 13 年的个人活动。 由 T.O.P 亲自坐镇指挥整体制作，投入了长时间心血筹备，力图展现其深邃的音乐世界观。

然而，T.O.P 的复出之路并非一帆风顺。 回顾其演艺生涯，2017 年服役期间因吸食大麻事件遭判处有期徒刑 10 个月、缓刑 2 年及罚款1万2000韩元，并被剥夺义警身分。 随后在 2018 年服替代役期间，又因请假次数频繁卷入「特权争议」，当时虽解释是因恐慌障碍等健康因素，但仍未能完全扭转负面舆论。

特别是 2019 年，他曾针对反对复出的网友留言表示「没有复出的打算」，一度被解读为暗示引退。 尽管如此，T.O.P 去年已透过 Netflix 《鱿鱼游戏 2》率先以演员身分重返大众视野，如今再藉由这张正规专辑，正式确立了其歌手身分的回归。

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