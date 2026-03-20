BTS回归「26万粉丝vs.7000警察」 徵调女警安检+周边婚礼验喜帖：基层直言要累趴

防弹少年团（BTS）21日要在首尔光化门广场举办完整体回归演唱会，预计涌入26万名粉丝，这场被封为「韩国泰勒丝经济学」的盛事还没登场，已经让首尔警察集体崩溃！

据韩联社消息，警方当天将动员72个机动部队（6759人）加上35个刑警小组（162人），总计出动近7000名警力维持秩序。 由於现场粉丝绝大多数是女性，这次特别大规模徵调「女警」投入安检搜索工作，许多一线派出所、警察署的女警被迫放下手边勤务，通通被拉去光化门戒备。

一名首尔某警察署的员警A某叹气：「能怎么办？ 长官就叫我们其他同事那天尽量不要休假。」他透露，光是他们单位就有3名女警被确定调去支援机动部队，当天全部要投入BTS演唱会现场。



这次之所以动员规模堪比2002年世足赛应援，关键在於光化门是开放式广场，不像体育场有封闭式管制，加上梨泰院事件的惨痛教训在前，警方丝毫不敢大意。但这番「国家级盛事」的定调，却让基层警员满肚子火。 在职场匿名社群Blind的警察专版上，已经炸出一排抱怨文：「为什么民间企业办的演唱会，要动用国家公权力去戒备？」、「这例一开，以后每个偶像都在市区开唱，我们是不是都要去站岗？」



更麻烦的是实务操作。 光化门周边婚宴会馆林立，当天势必有不少新人办婚礼。 警方已经下令，要盘查时「如果是参加婚礼的宾客，出示喜帖就可以放行」。 但第一线员警B某无奈表示：「长官说电子喜帖也可以，但那东西要造假太简单了。 如果真的有人说忘记带喜帖、当场大小声，我们是要拦还是不拦？」

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