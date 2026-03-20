《猎犬2》禹棹焕与李相二联手对抗全新加入的大反派Rain郑智薰！4月3日即将公开

《猎犬2》将再度呈现与第一季相同的痛快感以及激烈打斗场面，今日也公开了预告影片以及海报，除了第一季主角禹棹焕与李相二两人之外，本次也由Rain郑智薰饰演剧中的大反派，展开对决。

由Netflix制作的原创电视剧《猎犬2》，剧情描述建宇（禹棹焕饰）以及佑镇（李相二饰）之前曾抓住了非常凶恶的非法高利贷业者，接下来他们将再度遇到以金钱与暴力支配的全球非法拳击联赛幕后黑手，展开一场武力对决。公开的海报中也不难看出针锋相对的眼神，展现出本剧的紧张感。



海报上写著「牵涉数千亿的非法赌盘，咬住直到最后」的文句，也意味著本次的局面将更大，无可避免的血斗。预告影片中也公开了建宇与佑镇两人即将面对的强大威胁，「屠夫」控制支配著一个名为IKFC的国际非法拳击组织，每当他的拳头被击倒，赌金也回随之暴增，这让屠夫的欲望永不停止。



因此屠夫对於拳击界的明日之星金建宇提出邀请，并说出「给你100亿，只要打一场比赛！」这样的邀约。但当建宇拒绝了这样的提议时，身边的人便开始陷入危险，於是建宇与佑镇更要团结起来对抗这个强大的恶势力。屠夫威力强大，加上第一季中曾对建宇与佑镇造成威胁的恶党也回归，本季将更加精采。



导演表示，《猎犬2》同样以人的亲情、友情和金钱的利益纠葛为主轴来展开故事，本次加入了全球非法拳赛这元素，应该让作品更添魅力。《猎犬2》4月3日即将公开。



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