暖男认证！朴志训私下举动曝光，经纪人治疗费全包了

前Wanna One成员、最近凭藉电影《王命之徒》中内敛「端宗」一角而人气大爆发的朴志训暖心事迹曝光，被发现私下连经纪人的治疗费都默默帮忙付清，超有爱的举动立刻在韩网掀起热议。

日前一名皮肤科院长透过SNS公开了与朴志训之间的小故事，马上吸引大批网友关注。 该院长以「千万演员朴先生」（《王命之徒》观影人数已破千万）来称呼朴志训，并分享这段特别的缘分。

院长透露朴志训在电影上映前几天曾到医院就诊，过了一个多月后，真的成为「千万演员」的他再次造访。但最暖心的其实发生在几个月前。当时因为医院内部因素，治疗费用突然比预期高出不少，让一旁的经纪人有点不知所措。 朴志训事后得知这件事，二话不说直接把经纪人的治疗费也一并结清。院长感性说道：「之后他只要有空，都会带著经纪人一起来看诊。看多了演艺圈里艺人和经纪人关系不好的案例，这真的让我觉得心里暖暖的。」



消息传开后，网友反应超热烈，纷纷留言大赞：「我们的『端宗』连百姓的治疗费都包了」、「活该他成为千万演员」、「人帅心也美」、「这暖举太圈粉了」。

此外，朴志训主演的电影《王命之徒》目前累积观影人次已突破1360万，票房持续开红盘中。



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