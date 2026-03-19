防弹少年团光化门开唱Netflix发放超严苛指南「不准带相机、只给拍10分钟」！韩媒气炸：太扯了

Netflix於21日在首尔光化门广场独家直播「世界豆」防弹少年团（BTS）回归演唱会，但主办单位对媒体设下重重限制，引爆韩国记者怒火，直呼：「过度干涉！」

这场预计涌入26万人的活动，最让媒体跳脚的是Big Hit Music与Netflix制定的「采访拍摄指南」。 根据规定，媒体只能用官方提供的影片报导，且长度不得超过2分钟，还得标明出处。 现场更夸张，记者席内只能拿手机拍，所有相机和专业器材通通不准带进场，而所谓的「手机拍摄」也仅限於指定区域。



最严厉的一条为媒体只能在「演出开始后仅允许拍摄10分钟」。 有电视台人员抱怨：「说是安全考量不准用三脚架，摆明了就是要限制拍摄时间。 没有三脚架很难长时间稳定拍摄。 万一发生什么意外，到时候的纪录怎么办？」

业界团体齐轰：公共场所该保障采访权

不只第一线记者不满，相关从业团体也跳出来说话。 韩国广播记者联合会会长朴京浩（音译）则指出：「光化门广场是公开、公共的场所，这场活动还投入了政府和首尔市的公共资源，这已经不只是单纯的歌手演唱会，而是具有文化价值的活动。 对记者的采访报导施加过度限制，令人担忧。 因为是第一次有这种大型活动，更需要好好讨论。」



韩国PD联合会会长姜润基（音译）则炮火猛烈：「投入了公共预算，是国家级的内容，结果却被外国资本、全球OTT（指Netflix）控制？ 这种情况对韩国内容产业真的好吗？ 当天的采访限制本身就不合理。」另一位无线台PD更是直言：「政府难道不该跟Netflix再谈谈吗？ 26万人聚集的活动，还投入了韩国警力等公权力，不管Netflix付了多少相关费用，我们就这样眼睁睁看著不合理的情况发生？」

Hybe为何选Netflix？

面对质疑，BTS所属公司Hybe解释，Netflix「全球覆盖率有压倒性差异」，可同时在190个国家和地区播出，是让韩流效益最大化的战略选择。 Hybe强调Netflix负担了绝大部份转播费用，让他们能把风险降到最低并提升演出品质。



对於外界「把IP拱手让人」的质疑，Hybe反驳：「这次内容中的音源与表演核心权利完全由我们保有，Netflix只是流通媒介，产生的收益全都回到韩国。」至於为何不选YouTube？ Hybe表示，YouTube不会支援大规模营销费用，但Netflix会在全球展开事前宣传，让宣传效果最大化。

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