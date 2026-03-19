防彈少年團光化門開唱Netflix發放超嚴苛指南「不準帶相機、只給拍10分鐘」！韓媒氣炸：太扯了

Netflix於21日在首爾光化門廣場獨家直播「世界豆」防彈少年團（BTS）回歸演唱會，但主辦單位對媒體設下重重限制，引爆韓國記者怒火，直呼：「過度干涉！」

這場預計湧入26萬人的活動，最讓媒體跳腳的是Big Hit Music與Netflix制定的「採訪拍攝指南」。 根據規定，媒體只能用官方提供的影片報導，且長度不得超過2分鐘，還得標明出處。 現場更誇張，記者席內只能拿手機拍，所有相機和專業器材通通不準帶進場，而所謂的「手機拍攝」也僅限於指定區域。



最嚴厲的一條為媒體只能在「演出開始后僅允許拍攝10分鐘」。 有電視台人員抱怨：「說是安全考量不準用三腳架，擺明瞭就是要限制拍攝時間。 沒有三腳架很難長時間穩定拍攝。 萬一發生什麼意外，到時候的紀錄怎麼辦？」

業界團體齊轟：公共場所該保障採訪權

不只第一線記者不滿，相關從業團體也跳出來說話。 韓國廣播記者聯合會會長朴京浩（音譯）則指出：「光化門廣場是公開、公共的場所，這場活動還投入了政府和首爾市的公共資源，這已經不只是單純的歌手演唱會，而是具有文化價值的活動。 對記者的採訪報導施加過度限制，令人擔憂。 因為是第一次有這種大型活動，更需要好好討論。」



韓國PD聯合會會長姜潤基（音譯）則炮火猛烈：「投入了公共預算，是國家級的內容，結果卻被外國資本、全球OTT（指Netflix）控制？ 這種情況對韓國內容產業真的好嗎？ 當天的採訪限制本身就不合理。」另一位無線台PD更是直言：「政府難道不該跟Netflix再談談嗎？ 26萬人聚集的活動，還投入了韓國警力等公權力，不管Netflix付了多少相關費用，我們就這樣眼睜睜看著不合理的情況發生？」

Hybe為何選Netflix？

面對質疑，BTS所屬公司Hybe解釋，Netflix「全球覆蓋率有壓倒性差異」，可同時在190個國家和地區播出，是讓韓流效益最大化的戰略選擇。 Hybe強調Netflix負擔了絕大部份轉播費用，讓他們能把風險降到最低並提升演出品質。



對於外界「把IP拱手讓人」的質疑，Hybe反駁：「這次內容中的音源與表演核心權利完全由我們保有，Netflix只是流通媒介，產生的收益全都回到韓國。」至於為何不選YouTube？ Hybe表示，YouTube不會支援大規模營銷費用，但Netflix會在全球展開事前宣傳，讓宣傳效果最大化。

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