防弹少年团回归点红灯出事！首尔15处地标一片红海，粉丝炸锅怒轰：把紫色还来

韩国天团防弹少年团（BTS）即将在本周末带来精彩演出，为了迎接他们盛大回归，首尔市政府特地宣布将在20日、21日两天晚间7点30分，於盘浦汉江公园的新光岛、清溪川、首尔植物园、南山首尔塔、乐天世界塔等15处知名地标点亮两小时的红色灯光，原本是美事一桩，没想到这片「红海」却意外引爆粉丝怒火，质疑市府政治操作。

由於红色正是现任首尔市长吴世勋所属政党的代表色，再加上韩国地方选举在即，这个时间点实在太过敏感，立刻在粉丝圈炸锅。不少粉丝质疑：「选举敏感时期突然把防弹的代表色紫色换成红色，这不是政治操作什么才是？」质疑市府根本是想藉BTS的高人气为特定政党宣传。

对此，BTS所属经纪公司HYBE紧急灭火，火速发出声明澄清，红色其实是这次新专辑《ARIRANG》的核心概念色，「这是为了配合这次回归专辑的主视觉色，首尔市政府也是应我们的要求才使用红色灯光。」并呼吁外界不要过度解读，不要把单纯的大众文化活动扯上政治。

不过这番解释粉丝似乎不太买单，众所周知，BTS与粉丝阿米（ARMY）之间的代表色是「紫色」。这个浪漫的渊源来自2016年粉丝见面会上，成员V一句：「就像彩虹最后的颜色是紫色，我们也到最后都彼此相信相爱吧！」从此「I Purple You（보라해/紫爱你）」就成为BTS与阿米之间最经典的爱情暗号。

过去BTS征战全球公演时，无论是巴黎艾菲尔铁塔还是纽约帝国大厦，每到一个城市，当地知名地标都会为了欢迎BTS点亮紫色灯光，俨然成为一种国际默契。 如今首尔市政府却在回归日大规模点亮红色灯光，让阿米们超错愕，纷纷在社群媒体刷起「#防弹是紫色」、「#BTSisPurple」等标签，表达强烈不满，怒吼：「BTS的官方颜色是紫色，这才是全世界的共识！」



对此，首尔市政府目前尚未有进一步回应，但这场从紫色变红色的灯光秀，已经让原本开心的回归庆典蒙上一层政治阴影。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻