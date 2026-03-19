防弹少年团回归点红灯出事！首尔15处地标一片红海，粉丝炸锅怒轰：把紫色还来

韩国天团防弹少年团（BTS）即将在本周末带来精彩演出，为了迎接他们盛大回归，首尔市政府特地宣布将在20日、21日两天晚间7点30分，於盘浦汉江公园的新光岛、清溪川、首尔植物园、南山首尔塔、乐天世界塔等15处知名地标点亮两小时的红色灯光，原本是美事一桩，没想到这片「红海」却意外引爆粉丝怒火，质疑市府政治操作。
由於红色正是现任首尔市长吴世勋所属政党的代表色，再加上韩国地方选举在即，这个时间点实在太过敏感，立刻在粉丝圈炸锅。不少粉丝质疑：「选举敏感时期突然把防弹的代表色紫色换成红色，这不是政治操作什么才是？」质疑市府根本是想藉BTS的高人气为特定政党宣传。
축제가 아니라— 일곱빛 ⁷ (@lou130613) March 18, 2026
호러물 영상 보는 느낌 아니에요?
귀신서울인가@seoulmania@Seoul_gov@HYBEOFFICIALtwt @BIGHIT_MUSIC pic.twitter.com/QTblNfqSQD
对此，BTS所属经纪公司HYBE紧急灭火，火速发出声明澄清，红色其实是这次新专辑《ARIRANG》的核心概念色，「这是为了配合这次回归专辑的主视觉色，首尔市政府也是应我们的要求才使用红色灯光。」并呼吁外界不要过度解读，不要把单纯的大众文化活动扯上政治。
不过这番解释粉丝似乎不太买单，众所周知，BTS与粉丝阿米（ARMY）之间的代表色是「紫色」。这个浪漫的渊源来自2016年粉丝见面会上，成员V一句：「就像彩虹最后的颜色是紫色，我们也到最后都彼此相信相爱吧！」从此「I Purple You（보라해/紫爱你）」就成为BTS与阿米之间最经典的爱情暗号。
过去BTS征战全球公演时，无论是巴黎艾菲尔铁塔还是纽约帝国大厦，每到一个城市，当地知名地标都会为了欢迎BTS点亮紫色灯光，俨然成为一种国际默契。 如今首尔市政府却在回归日大规模点亮红色灯光，让阿米们超错愕，纷纷在社群媒体刷起「#防弹是紫色」、「#BTSisPurple」等标签，表达强烈不满，怒吼：「BTS的官方颜色是紫色，这才是全世界的共识！」
세계여러곳에서방탄을위한행사를했을때도 보라색을사용했습니다— ᴀʀɪʀᴀɴɢ핸썸큐티순둥이JK (@JK_LoveBTS_0613) March 18, 2026
왜서울공연만붉은색으로해야하나요
여러나라의팬들은방탄의상징은보라색으로알고있습니다부탁드립니다
전세계아미들환영의
의미로 보라색 같이써주세요
보라색은아미BTS의 고유색입니다@seoulmania @Seoul_gov @HYBEOFFICIALtwt pic.twitter.com/IjeCZTAGF2
对此，首尔市政府目前尚未有进一步回应，但这场从紫色变红色的灯光秀，已经让原本开心的回归庆典蒙上一层政治阴影。
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