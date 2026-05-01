《21世纪大君夫人》人气真的挡不住！边佑锡4月新星品牌评价空降冠军，指数暴涨197%

演员边佑锡近来人气真的挡不住！在2026年4月的「Rising Star品牌评价」调查中，他一举拿下冠军，再次证明自己超强的存在感。

根据韩国企业评价研究所4月30日公布的数据，从3月30日起为期一个月，针对超过1亿1362万笔新星品牌大数据进行分析，边佑锡在参与指数、媒体指数等项目都拿下高分，顺利登上第一名宝座。 而且他的品牌评价指数跟上月相比，竟然暴涨了197.67%，成长曲线超级惊人。 紧追在后的第二名是同时活跃於演员与歌手身分的朴志训。 他因为完美演绎电影《王命之徒》中的「端宗」而获得民众认可，早前一直称霸同榜单。



韩国企业评价研究所所长具昌焕（音译）分析指出，边佑锡的品牌近期在戏剧与广告类别中都获得压倒性的支持，已经证明了他是现象级的人气王。 他还补充说，整体Rising Star品牌的大数据分析结果也比上月增加了24.83%，看得出消费者的关注热度越来越高。



这次调查的对象涵盖综艺人、歌手、演员、运动明星等各领域中、消费者关注度急速升温的品牌，透过参与、媒体、沟通、社群等指数进行评比。 而在4月的新星品牌评价前30名中，还包括金惠奫、Stray Kids、高胤祯、DAY6、KATSEYE等各领域迅速窜起的明星，竞争相当激烈。

此外，边佑锡近日风头正猛是因为由他和IU主演的《21世纪大君夫人》正在热播中，他出演了男主角「理安大君」李莞，王族气质圈粉无数。国外观众可通过Disney+同步追更。



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