出道10周年金世正毛毛浴袍惊艳登场！见台粉中文回答还贴心中翻韩：「看见台下熟悉的韩国粉丝」

演员兼歌手的金世正1月23日晚间在台北国际会议中心举办《2026 KIM SEJEONG FAN-CONCERT〈Tenth Letter〉TO TAIPEI》，与粉丝欢庆出道10周年。金世正穿著白色毛边浴袍性感登场，带来第一首歌曲〈Something New〉之后直接脱去外衣，里面是学生Look红黑格纹小可爱与百褶短裙，露出小蛮腰接著演唱〈Irony〉。

金世正特别用中文向大家问候：「大家好，我是金世正，好久不见，大家过得好吗？很想你们〜」她谦虚表示自己中文说得不好，但已经努力准备了，粉丝们也立刻报以如雷的掌声。距离上次来台开唱已经过了2年3个月，金世正表示自己在这段期间中拍摄了两部电视剧，分别是《酒醉罗曼史》以及《月亮在江边流淌》，也想问大家看了电视剧是否想念她的舞台演出呢？



金世正也有在演出前特别表示，希望粉丝们能够穿上跟她有关的服装前来，当作今日的dress code。现场出现许多穿著《驱魔面馆》都哈娜以及《社内相亲》申夏莉，金世正请所有有穿著特殊服饰的粉丝们分批来到台上，她更是一一访问大家衣服是去哪里准备的？看见大家穿著《驱魔面馆》的红色与黑色外套，手臂上的条纹花样是用胶带黏上去的，让金世正大笑了起来。最后还请大家跟她做一个剧中感应到鬼神的特别手势。



接下来也有《社内相亲》申夏莉、I.O.I时期练习生装扮、音乐剧《Red Book》等等角色特殊造型，金世正还依照粉丝的要求用中文撒娇，用可爱的表情说出「我想吃这个葱抓饼〜」说完之后她觉得有点不适合自己，还特别告诉大家说：「我今年已经31耶！」她更称赞台北的粉丝非常擅长用手作缝制衣服，让她相当惊喜。



值得一提的是，这些特殊装扮的粉丝们当中，也不乏来自韩国的铁粉们，穿上了金世正演出的音乐剧《Red Book》中的角色特殊服装，还有她在团体中的子团「世美娜」的浴袍造型等。金世正在舞台上访问台湾粉丝时，若粉丝以全中文回答，金世正还会特别再翻译回韩文描述一次，她说是担心在场的韩国粉丝们听不懂，非常贴心。接著金世正也表示，她总是独自站在舞台上，今日靠著这些特别的粉丝们，以及所有坐在台下的粉丝们，让她得到了勇气，也向粉丝们表示「谢谢你们给我专属於台北的温度！」



粉丝们也非常关心I.O.I何时能够再度合体？金世正并没有给出确定的时间点，用歌声与歌词回应了大家，让粉丝们更加期待。

