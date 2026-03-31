安恩真晋升大势演员！才搭徐康俊《不是你的恋爱》，又惊喜出演金宣虎新剧《在议员的保佑之下》引期待

今年又能看到安恩真不同面貌的精彩表现，超期待！
今日（31）据韩媒报导，安恩真将特别出演tvN新剧《在议员的保佑之下》。她在剧中饰演具英镇（金伦奭 饰）的女儿具胜熙，虽然是特别出演，但戏份比重不小，消息一出立刻引发粉丝期待！
而《在议员的保佑之下》由金宣虎、金伦奭主演，改编自同名网路小说，讲述六届当选的国会议员具永真离世后化作鬼魂，回到十年前，遇见唯一能看见自己的九级公务员车在林，继而展开的故事。由於原作本身就拥有大批忠实粉丝，因此电视剧化消息公开后也备受关注！
安恩真过去透过《机智医生生活》秋敏河、《恋人》柳吉彩等角色展现细腻演技，在不同题材中都留下深刻印象。去年在《一吻爆炸》中，她饰演为了生计伪装成已婚妈妈的单身女子「高多林」，自然又真实的演出大获好评，也让她被封为新一代「浪漫喜剧女王」，人气持续上升中。
接下来，她将与徐康俊合作新剧《不是你的恋爱》，讲述一对爱情长跑超过10年、即将步入婚姻的情侣，在遇到新缘分后产生动摇，展开现实爱情故事。剧情将细腻描绘四名男女之间真挚又复杂的情感，目前已进入拍摄阶段，预计下半年播出，更加令人期待！
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