看《訂閱男友》注意到約會經理劉寅娜！一定要回頭追《鬼怪》跟《觸及真心》保證不吃虧

Netflix熱門韓劇《訂閱男友》中，Jisoo與眾多男神同框成為最大看點之外，APP中的美女約會經理「劉寅娜」也是俏皮又可愛，自然散發的成熟魅力與談吐更是吸引了一大票觀眾。

故事講述因現實生活而感到疲憊的網漫PD徐未來（Jisoo 飾），透過「虛擬戀愛模擬服務」訂閱並體驗戀愛所展開的浪漫喜劇。而在接觸這款《訂閱男友》的APP時，約會經理人「劉寅娜」一登場就十分搶眼，未主角介紹環境和安排約會，甚至變出夢幻空間和華麗的換衣間，有趣的談吐也令人印象深刻。



劉寅娜表示，因為這個角色擁有超能力，所以拍攝過程非常愉快有趣。這也是她繼《雪降花》之後第二次與Jisoo合作，她表示：「我們非常欣賞彼此，所以合作起來非常有默契。」Jisoo也表示，與劉寅娜一起拍攝非常自然舒適，連導演都對兩人的互動感到驚訝。此外，劉仁娜還透露，因為電視劇《鬼怪》的攝影師也在片場，所以她感到更加輕鬆愉快。



如果因為追《訂閱男友》而好奇「劉寅娜」的觀眾，我也推薦大家可以去追《孤單又燦爛的神—鬼怪》跟《觸及真心》！！



《孤單又燦爛的神—鬼怪》中，劉寅娜飾演美麗又動人的炸雞店老闆「Sunny」，看似高冷但實際上卻心地善良。而她與李棟旭飾演的陰間使者簡直絕配，兩人在劇中CP感滿滿外，每次互動都能抓緊觀眾們的心，兩人的感情推拉相當有趣。





之後就緊接著推出了《觸及真心》，由劉寅娜和李棟旭主演，完全就是轉世後再次相逢的概念，



故事講述因爆出與財閥三世的緋聞而演藝事業開始走下坡路的頂級女演員吳真心/吳允書（劉寅娜 飾），為了出演知名編劇的電視劇《愛情總是讓人痛》，於是到首爾最厲害的Always奧維茲律師事務所的權正祿律師（李棟旭 飾）那裡偽裝求職當他的秘書，因而發展出一段頂級女演員與龜毛律師之間隱密的辦公室戀情故事。



當時這部劇可以說是圓滿了許多CP粉的心願，兩人真的太般配了！TAT



沒看過的話，推薦你可以去追一下喔！保證不吃虧～。

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