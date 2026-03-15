女团 Hearts2Hearts 新歌〈RUDE!〉横扫榜单！夺下出道后首个地上波冠军，达成两冠王

SM娱乐旗下女团 Hearts2Hearts 以新歌〈RUDE!〉拿下出道后，首次在地上波音乐节目的第一名！粗卡黑优～～～

Hearts2Hearts 於14日在 MBC《Show! 音乐中心》中，凭藉新单曲〈RUDE!〉夺得第一名，继先前在 Mnet《M Countdown》拿下第一后，再度称霸音乐节目，达成两冠王，并再次证明他们势不可挡的人气上升趋势。



特别的是，担任《Show! 音乐中心》MC 主持人的 A-NA 亲自宣布 Hearts2Hearts 为第一名得主，让她们首次登上地上波音乐节目冠军的瞬间更具意义。成员们表示：「能在我们非常喜爱的《Show! 音乐中心》获得第一名真的很幸福，也很开心能从成员 A-NA 手中亲自领到这个奖。这次活动获得了很多喜爱，真的非常感谢。『S2U』（官方粉丝名）我们爱你们。未来也会成为更加努力的 Hearts2Hearts。」向粉丝们传达了真诚的感谢与爱意。



此前，Hearts2Hearts 凭〈RUDE!〉在 Melon TOP100 最高排名第2、HOT100 第1，日榜第3等成绩稳居音源榜最上位圈；同时也在韩国 YouTube 热门音乐第一名、Spotify 韩国 Daily Top Song 与 Weekly Top Song 第一名、Apple Music 韩国 Top100 第一名，以及中国最大音乐平台 QQ 音乐的新歌榜、流行指数榜、K-POP 周榜第一名等多项全球排行榜上持续夺冠并刷新自身最高纪录。因此，这次再以音乐节目『两冠王』追加新的生涯高峰，也吸引了更多关注。



另一方面，Hearts2Hearts 将於19日（以下为当地时间）在纽约、22日在洛杉矶举行北美 Showcase，并於28日在雅加达举办粉丝见面会，与当地粉丝见面。

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