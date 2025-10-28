李承哲喜爱朴宝剑视「理想女婿」，透露其问候简讯一则则发，五年前就赞「品格超过身材」

「国民男友」朴宝剑除了帅气外貌外，素来以品格善良闻名，「美谈」多多，资深歌手李承哲日前在《我家的熊孩子》又替他增加了一则。

李承哲在《我家的熊孩子》不断讲述即将上门的女婿（大女儿新郎）优点，而朴宝剑对他来说是「理想女婿」。他娓娓道来当初朴宝剑担任他〈我很爱你〉（2020）MV男主角，两人拍完MV后喝了一杯（李承哲补充朴宝剑没喝），朴宝剑透露自己会弹钢琴，李承哲当时便说如果有机会的话，想在节目上让他替自己伴奏，后来如愿成真。



李承哲做客朴宝剑的音乐脱口秀《The Seasons：朴宝剑的Cantabile》，两人合作〈我很爱你〉，朴宝剑不仅伴奏还开口演唱作为歌曲导入，李承哲听著朴宝剑的声音相当陶醉的模样全都录。当时节目播出后引发讨论，许多观众敲碗朴宝剑完整cover整首，也有不少人称赞朴宝剑真的是全能。



▼〈我很爱你〉MV（补充：女主角是高胤祯（高允贞），是她还没以《还魂》（2022）爆红前的作品）



▼〈我很爱你〉发行后，两人曾一起上《柳喜烈的写生簿》，朴宝剑便曾当场弹琴



▼《The Seasons：朴宝剑的Cantabile》〈我很爱你〉两人合作舞台



李承哲说自己那么喜欢他不只是因为他没有缺点、对人们来说没有办不到的事，更透露中秋时朴宝剑发了简讯给他「哥，最近过得如何」，一看就不是群发，李承哲也说朴宝剑不止是发给他，「给他认识的无数人都发了」。申东烨听了亦说，自己和朴宝剑合作多年百想艺术大赏MC，每次都会收到朴宝剑送礼，自己观察到朴宝剑很照顾身边的人。



回顾2020年李承哲和朴宝剑初认识时，两人聚餐后李承哲发了两人合照说：「你知道吗？宝剑身高182，但品格超过2公尺，真的是很好的演员！#竖起大拇指！！ #朴宝剑 #偶然 #情侣装 呵呵 #正在自拍 #我很爱你」李承哲当时就对朴宝剑赞不绝口。



上述相关内容，香港观众可至Viu收看（《我家的熊孩子2025》EP.466）。

