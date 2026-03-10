巴黎街头遭包围！Jennie被挤到崩溃，罕见反击「今天能给我私人时间吗？」 画面曝光两派网友战翻

BLACKPINK成员Jennie日前飞往巴黎参加时尚活动，没想到却在街头遭遇大批热情（？ ）粉丝包围，场面一度混乱到她当场露出为难表情，甚至罕见直接向群众喊话：「今天可以让我有一点私人时间吗？」影片曝光后，引爆全球网友两派论战！

专门转发名人独家画面的IG帐号「Vendetta Dailly」日前上传一段影片，只见Jennie走在巴黎街头，周围被满满人潮挤得水泄不通。 有人兴奋问她「巴黎好玩吗？」也有人狂赞「香奈儿超适合你！」但更多人是一股脑往她身边挤，直接挡住去路，让场面失控。



影片中可以听到Jennie的经纪人向群众喊话：「这样好不好，我们可以签名，但可不可以给我们一点空间？」Jennie自己也诚恳拜托：「可以请大家尊重一下，让我今天有私人时间吗？」她甚至无奈补了一句：「这样我压力真的很大...」即使已经委婉拒绝，Jennie还是停下脚步替部份粉丝签名，展现诚意。 但签完之后还是不断有人追上来继续要，甚至有人已经拿过签名又想再拿一次，逼得经纪人再次出面挡驾。 对於合照要求，团队也客气婉拒。



影片曝光后，网友反应两极。 有人批评：「她态度是怎样？ 没有粉丝她会红吗？ 应该要更感恩吧！」、「看起来很不耐烦，有点大牌。」但更多人替Jennie抱不平：「她已经够有耐心了，换成是我早就暴怒」、「一群人直接堵住路，这不是粉丝，这是跟踪狂吧！」、「还有人怀疑现场根本不是真粉丝，而是专业的签名转卖商，才会一直要。」、「要个私人空间错了吗？ 她也是人唉！」



Jennie这次是受香奈儿邀请，以品牌大使身分出席当地时间9日晚间7点举办的「2026 秋冬时装秀」。 她7日才刚从仁川机场出发飞往巴黎，没想到还没到会场，就先在街头被挤到快崩溃。

