2026最强期待作《21世纪大君夫人》！最新预告曝光：边佑锡看IU的眼神心动爆发，契约婚姻竟意外坠入爱河？

看完《21世纪大君夫人》的预告，真的让人更加期待开播了！4月10日一定要锁定啊～

MBC新剧《21世纪大君夫人》由 IU（李知恩）、边佑锡、鲁常泫、孔升妍主演，以「21世纪立宪君主制的大韩民国」为背景，讲述一位拥有一切的财阀千金，却因「平民身分」而心烦意乱的女子，与一位作为王的儿子却一无所有、长期隐藏自我的男人之间，打破身份界限的浪漫故事。



公开的最新预告中，李安大君（边佑锡 饰）以那深邃、犀利的眼神吸引所有目光，他拥有天生的王者气质与坚毅性格，深受民众敬佩，但作为无法登基的王室次子，他仍是太妃尹怡朗（孔升妍 饰）与王室其他成员严密监视的对象。

然而，面对成熙珠（IU 饰），平日冷峻的李安大君却展现出温柔的一面。他问成熙珠：「你就为了一个头衔，就要跟我结婚吗？」接著对她说「做好成为大君夫人的准备吧！」还轻声安抚焦虑的成熙珠：「你害怕了？这都是为了你。」换上轻便服装与她共舞华尔兹，成为可靠又温暖的男子汉。这场为改变命运而选择的契约婚姻，就像春风悄悄吹进李安大君的心里，让他慢慢感受到温暖与悸动。



同时，随著太妃尹怡朗警告「狩猎本来就需要耐心」，盯上李安大君的黑暗势力也逐渐现身。路上的激烈追逐，以及他头部受伤流血的画面，让观众对接下来的危机充满紧张与好奇。

身为王室次子，李安大君既不能高声喧哗，也无法尽情展现光芒。他如何突破身份束缚、改写命运，成了全剧最令人期待的焦点。在孤单的人生中遇到既像自己又截然不同的成熙珠，他逐渐流露柔情与改变的一面，预计将带给观众满满的心动。



