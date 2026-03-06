边佑锡携手剧组做客IU《调色盘》！新剧《21世纪大君夫人》定档 4 月 10 日首播

由边佑锡与 IU 领衔主演的 MBC 全新力作《21世纪大君夫人》，终於正式敲定开播日期！与此同时，更传出边佑锡将与搭档搭档刘秀彬、李妍一同作客由IU主持的音乐节目《IU的调色盘》（IU的Palette），目前正紧锣密鼓地协调录影行程。

棒球赛事影响首播延后，12集奇幻罗曼史即将展开

根据 6 日《OSEN》采访结果，MBC 全新金土剧《21世纪大君夫人》预计於 4 月 10 日首播，全剧共计 12 集，接档现正播出的《在你灿烂的季节》。

关於首播日期，受到 3 月 7 日「2026年世界棒球经典赛（WBC）」韩日大战影响，导致前作停播一周并顺延完结。 因此，《21世纪大君夫人》的首播也自然地调整至 4 月第二周的 10 日。



《IU的调色盘》2026 首组嘉宾！「善宰」歌声备受期待

作为《IU的调色盘》2026 年的首组嘉宾，《21世纪大君夫人》团队的加盟无疑是重磅惊喜。 由於边佑锡先前在《背著善宰跑》中展现了职业歌手水准的唱功，粉丝们不仅期待他的现场 Live 舞台，更期待看到他与 IU 分享拍摄期间的幕后趣闻。

《IU的调色盘》是 IU 官方 YouTube 频道推出的音乐谈话节目，自 2020 年开播以来，曾邀请过孔刘、AKMU（乐童音乐家）、G-Dragon、SEVENTEEN、朴宝剑等顶级艺人，早已成为韩流明星宣传新作的指标性殿堂。



21世纪立宪君主制：财阀女与大君的身份枷锁

《21世纪大君夫人》以立宪君主制的韩国为背景，描述拥有一切却因平民身份感到烦躁的财阀女子「成熙珠」（IU 饰），与身为国王之子却因无法拥有任何东西而感到悲伤的男子「李安大君」（边佑锡 饰），两人共同开拓命运、打破身份枷锁的浪漫爱情故事。 这不仅是 IU 继《苦尽柑来遇见你》后的新作，更是边佑锡跃升一线大势影星后的首部回归作品。



目前 MBC 金土剧收视率前三名由《夜晚开的花》（18.4%）、《衣袖红镶边》（17.4%）、《黑话律师》（13.7%）保持，这对强强联手的组合是否能一举突破MBC 迟迟无法跨越的「20% 收视大关」，令外界倍感期待。 海外观众可通过Disney+同步追看。



