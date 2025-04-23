尹恩惠（40岁）完美重现了20年前在热门韩剧《宫》中的模样，超冻龄自我仿妆引发热烈话题！

「20年的岁月完全没有击倒她！！」尹恩惠完美重现2006年主演《宫—野蛮王妃》时的申采静校服造型，无私分享平日保养方法的两大关键讯息。

前天在YouTube「尹恩惠的EUNHYELOGIN」频道上传了一支新影片「尹恩惠亲自上阵变身回20年前《宫》的申采静妆容！」。



影片中，尹恩惠重现了她在2006年播出的主演电视剧《宫—野蛮王妃》中饰演的申采静角色妆造。她表示：「这是大家热烈要求的采静仿妆，今天要来挑战一下。」在开始化妆前，她说：「因为我的肤况和20年前已经不一样了，所以这次会更加细心地进行妆容。」并将化妆水化妆棉贴在脸上进行保湿。完成基础保养后，她继续化妆，呈现出与当年几无差异的样貌。随后，她也在自己的Instagram帐号上公开了完美重现申采静的照片。粉丝纷纷留言：「怎么可以一模一样」、「这是20年前的影片吗」、「看来只有我们在变老」等惊叹的留言。



以冻龄美貌再次引发关注的尹恩惠，据悉「平日不喝酒、不喝碳酸饮料」。

像尹恩惠这样不喝酒，有助於延缓老化。酒精会导致端粒缩短。端粒是存在於细胞内染色体两端的DNA结构，端粒愈短，老化速度愈快，罹患糖尿病、心脏疾病等的风险也会增加。此外，酒精还会影响包括记忆力和认知能力在内的大脑功能。若持续一个月不喝酒，记忆力、专注力、解决问题的能力等认知功能都有所提升。而且酒精摄取会减少有助於记忆的「硫胺素（维他命B1）」成分，增加失智症风险。

尹恩惠不喝的碳酸饮料，同样对健康不利，也应避免饮用。碳酸饮料是将碳酸气与果糖糖浆等甜味成分混合於水中制成的饮品，虽含高糖分，却几乎不含其他营养成分。为了将这些糖分转化为能量，体内会消耗原本存在的维他命等营养素，导致营养失衡。摄取过多糖分还会使其转化为脂肪堆积，进而增加肥胖风险。

另外，像尹恩惠一样在化妆前使用化妆水棉垫也很不错。化妆水棉垫是预先将化妆水（化妆水、爽肤水）浸泡於棉片中所制成的产品，贴在脸上可帮助保湿并舒缓肌肤。不过，若过度摩擦皮肤，可能导致伤口或使肌肤更加干燥，严重时甚至可能引发接触性皮肤炎。因此建议使用时不要太用力、也不要过於频繁；若使用过程中出现发炎或泛红等情况，应立即停止使用。

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