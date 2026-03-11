《模范的士》5人帮聚餐超爆笑！李帝勋再次松口想结婚，邀金义圣当司仪却被神回「我离过两次婚」

8日播出的《我家的熊孩子》在节目尾声公开下周预告，曝光在《模范的士》（模范计程车）中凭藉「朴主任」一角成为抢镜角色的演员裴侑蓝的日常生活。

预告中，裴侑蓝看著家里堆满的鞋子、衣服和各种物品，苦恼地说：「好像没有什么可以丢的啊…」展现出十足的「极繁主义」，在导播室观看的妈妈则看得相当郁闷，形成有趣反差。之后他与李帝勋、表艺珍、金义圣、张赫镇等出演《模范的士》的演员们一起聚餐。



席间，李帝勋先是关心裴侑蓝的恋爱状况，笑说：「侑蓝应该要赶快找到另一半才行…」没想到下一秒他又补上一句：「但哥也著急啊！」突如其来的自嘲让现场瞬间笑成一片。听到这句话，裴侑蓝立刻反问：「但你不是有结婚的想法吗？」李帝勋则毫不掩饰地回应：「我也想赶快结婚啊！」语气既真诚又急切，再次逗笑众人。事实上，他过去也曾在 SBS 官方 YouTube 的采访中公开「徵婚」，笑说：「我真的快要寂寞死了，希望有人可以来找我，拜托了。」



话题越聊越热络时，裴侑蓝提议：「不然去上艺人版《换乘恋爱》怎么样？」一旁的表艺珍立刻附和：「那一定会很有趣！」李帝勋也顺势接话：「如果《换乘恋爱》不行，我们就去上《我是SOLO》吧！」他接著还问金义圣：「如果结婚的话，哥可以来当司仪吗？」没想到金义圣坦率回应：「但我离过两次婚耶！」一句话再次让全场爆笑。



不愧是一起合作三季的「彩虹运输5人帮」，彼此之间可以毫不客气地吐槽、笑点满满，也让人更期待这集《我家的熊孩子》的播出了！香港观众可於 Viu 收看！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻