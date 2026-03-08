终於等到了！《柔美的细胞小将3》确定4月13日开播，金高银×金载原甜蜜姐弟恋引期待！

时隔3年，超人气《柔美的细胞小将3》确定要在4月13日播出啦！这不仅能再次看到柔美与细胞们的故事，由金高银与金载原组成的「姐弟恋」组合，也让粉丝相当期待两人会擦出什么样的化学反应。

近日，tvN 方面表示：「《柔美的细胞小将3》（由美的细胞小将3）将於4月13日下午通过 TVING 率先公开，之后通过 tvN 正式播出。」该剧预计接档目前由朴敏英与魏化儁主演、正在热播中的《魔女之吻》。

《柔美的细胞小将》改编自同名人气网漫，讲述成为明星作家的「柔美」，以及始终只为柔美而活的细胞们再次成长、像往常一样恋爱的故事，是一部能引发共鸣、让人「细胞都被唤醒」的浪漫喜剧。



即将推出的第三季，将聚焦於历经努力后成功成为明星作家的「柔美」。从原本平凡的上班族、怀抱作家梦想开始，柔美一步步靠著努力与坚持实现梦想，最终成为深受读者喜爱的浪漫小说作家。不过，虽然事业发展顺利，她在爱情方面却依然困难重重，细胞们也彷佛进入暂时的「休眠期」，没有任何让人心跳加速的变化。直到新角色「申驯鹿」登场，才为柔美的生活带来全新的刺激与转折。



在第三季中，柔美的全新变化以及新角色「驯鹿」的出现都将成为一大看点。由金载原饰演的「驯鹿」以朱莉文学社新PD的身份登场，是唤醒柔美沉睡细胞村的关键人物。理性的驯鹿遇上感性的柔美，两人之间会擦出什么样的化学反应，也让观众十分期待。



