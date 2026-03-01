三月新剧超强组合来袭！河智苑、朱智勋、朴敏英、徐仁国、Jisoo、柳演锡 大咖全出动真的看不完啊～

双手奉上2026年3月最新韩剧清单《魔女之吻》、《依然闪亮》、《订阅男友》、《神与律师事务所》、《在大韩民国成为屋主的方法》、《Climax》，最强的CP组合，令人意想不到的新作品，点开文章看全部简介～！

tvN《魔女之吻》朴敏英、魏河俊（魏嘏隽），3月2日首播

故事简介：讲述一名拥有令人无法抗拒魅力的保险诈欺嫌疑女子 韩雪雅（朴敏英 饰），以及一名怀疑围绕在她身边的死亡事件并展开追查的男子 车宇硕（魏河俊 饰）之间的浪漫惊悚剧。



JTBC《依然闪亮》朴珍荣、金玟周，3月6日

故事简介：该剧围绕一段跨越十年的爱情，讲述延泰瑞（朴珍荣 饰）在19岁时因某些事故而与牟恩雅（金玟周 饰）分手，并在10年后重逢的动人爱情故事。



Netflix《订阅男友》Jisoo、徐仁国，3月6日

故事简介：讲述在现实生活中疲惫不堪的网漫 PD 徐美莱（Jisoo 饰），透过虚拟恋爱模拟系统，订阅并体验恋爱的浪漫实现型爱情喜剧，徐仁国饰演她的职场同事兼竞争对手 朴庆南，以及徐康俊、李洙赫、李宰旭、邕圣佑等多位特别出演的人气男星登场，让网友们期待不已。



SBS《神与律师事务所》柳演锡、李絮，3月13日

故事简介：讲述看得见鬼的通灵律师 慎二朗（柳演锡 饰），和王牌律师 韩娜贤（李絮 饰）携手帮助怀有冤屈的「鬼魂委托人」解决案件，由《首尔破笑组》、《千元律师》申重勋导演执导，绝对笑中带泪值得一看！VIU 也将同步上架播出。



tvN《在大韩民国成为屋主的方法》河正宇、林秀晶、郑秀晶、金准韩，3月14日

故事简介：讲述身在中产家庭、原本性格温和的 奇秀宗（河正宇 饰）为守住家庭与房产的挣扎中，不得已卷入一场绑架犯罪事件，是一部融合社会现实与犯罪悬疑的电视剧。林秀晶饰演奇秀宗的妻子 金善，总是理性冷静，是家庭的另一个支柱。



ENA《Climax》河智苑、朱智勋、吴正世、车珠英、Nana，3月16日

故事简介：本剧以韩国庞大的财阀界与娱乐圈为背景，讲述一对怀抱无限野心的夫妻，为了登上各自人生的巅峰而不惜互相践踏的激烈生存记。朱智勋饰演政坛新星 方泰燮，为了爬到更高处，他与大韩民国最顶级的明星 秋尚雅（河智苑 饰）「结婚」成了合作伙伴。



大家最想追哪一部韩剧呢？赶快分享给你身边的亲朋好友吧！

