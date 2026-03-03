SEVENTEEN时隔5个月强势返港！广东话甜蜜告白引爆全场欢呼

韩国人气男团SEVENTEEN於2月28日及3月1日在香港启德主场馆盛大举行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》安可演唱会，这也是他们继5个月后再度踏上香港舞台，与CARAT共度狂热一夜。

演唱会以《HBD》及《THUNDER》揭开序幕，瞬间点燃全场气氛。成员们更诚意十足，大秀广东话与粉丝互动。SEUNGKWAN深情喊出「BB我好挂住你」，引发全场震耳尖叫；DK则活力喊道：「你哋觉得点呀？好耐冇见啦！今日要一齐玩得开心！」队长S.COUPS和成员Joshua则分别以普通话甜蜜表白「我爱你」和「我很想你们」，瞬间融化全场。





SEVENTEEN更特意准备惊喜片段，献唱一小段中文版《Darl+ing》开头，歌词「亲爱的 -u-u 亲爱的」搭配粉丝热烈应援，成为演唱会高光时刻。队长S.COUPS感动表示：「能够坐满整个场馆，填满每一个角落，是非常不容易的事，感谢每一位CARAT。」





成员们多次赞叹香港粉丝的热情，直言「今日的气氛很好」。

SEVENTEEN演唱会带来20多首歌曲，落力为CARAT带来精彩表演，一起期待未来SEVENTEEN 再次来港的演出。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻