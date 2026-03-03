在军中服役也继续成为美谈制造机！某疗养院护理长透过长文描述黄旼炫在军中的善行

虽然已在去年底退伍，但黄旼炫就算在军队服役一样表现完美！从歌手转型为演员的黄旼炫曾在服役期间，服务的单位是首尔龙山某疗养院，该机构的护理长写了长长的文章上传网路社群而成为话题讨论。主要是提到黄旼炫并无任何特权意识，总是默默地负责许多大家比较不愿意做的工作，并且二度受到表扬。

3月2日某社群文章掀起话题讨论，是由疗养院护理长所写的长文，其中言及当时曾以服务要员在该院服役的黄旼炫美谈表现。护理长表示，虽然很多人都认识艺人黄旼炫，但与她一起工作的疗养员黄旼炫是她想牢记的，并且与大家分享她在该机构担任护理长时，近距离观察到黄旼炫的服务态度。她口中的黄旼炫并不想特别显眼，而是比较安静，没有想要表现自己，不在意自己的位置，上下班总是会率先和大家打招呼。



当时黄旼炫的工作地点是在地下餐厅，与这些女士们一起，依照老人长辈们的饮食分类来分配食物。护理长说，疗养院的饮食只要有一点点小失误，就可能对健康造成影响，所以这工作并不单纯而是需要小心谨慎，黄旼炫对於有过敏的代餐以及绝对不可失误的部分，都再三确认过，并且会把听到的内容准确地执行。对於饮食的垃圾处理，以及回收物分类，帮忙地下洗衣房等等，辛苦的工作他都认真执行。对别人来说获得一次都非常困难的表扬，他能够获得两次，可见得他的服务态度值得嘉许。



当时黄旼炫还会热情参与年末、新年、父母节等活动，只要是与要员们一起，虽然他负责的是餐厅的工作，但他也会上来排所有的老人长辈们度过愉快的时间，长辈们总是笑容满面，他也相当受到老年人们的喜爱。护理长语重心长表示，疗养院并不是什么华丽的地方，但即使这样他的服务态度更令人看得出他私下的真实面貌，他即便不是艺人，走到哪里也都会是一个令人信赖，受人喜爱的好青年。



对许多艺人来说，服役期间可能会因自己人气下滑感到担忧，但黄旼炫却以美谈填满了这个军白期，不知不觉更是圈粉无数。黄旼炫已於2025年底正式退伍回归，这些美谈令大家更加期待他接下来的表现喔！

