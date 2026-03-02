柳海真有望达成「5部千万电影」壮举！传约满离开旧东家，有望与玄彬成同门

南韩「信看演」代表人物 柳海真 传出经纪约新动向，或将为演艺事业开启新篇章。 据悉，柳海真近期正准备更换经纪公司，目标锁定男神 玄彬 所属的 VAST娱乐。 消息一出，随即引发南韩忠武路与演艺圈的高度关注。

有望携手玄彬！新东家积极证实：商讨进行中

针对外界传闻，VAST娱乐於今日（2日）发表官方声明表示：「目前正与柳海真演员就签约事宜进行积极讨论。」若双方顺利签约，柳海真将与曾在《机密同盟》系列合作过的玄彬、以及在《我的冠军老爸》中合作过的黄雨瑟惠成为同门。 目前 VAST 旗下还拥有张根硕、申度贤、柳惠英、朴昭怡等多兼具实力与人气的派艺人，阵容相当坚强。



「五千万国民演员」即将诞生？ 新作票房势如破竹

柳海真的加盟对任何公司而言都是极大的助力，因为他即将成为名副其实的「5000 万国民演员」（指个人参演作品累计观影人次）。 柳海真继《王的男人》、《辣手警探》、《我只是个计程车司机》、《破墓》等四部千万电影后，目前正热映中的《王命之徒》口碑与票房双赢，预计将顺利成为他个人第 5 部「千万票房」纪录。 这不仅展现了他卓越的挑剧本眼光，更证明了他强劲且稳定的票房号召力。



2026 发展关键年：新作《暗杀者（们）》待发

除了正在冲刺纪录的作品外，他的下一部野心之作 《暗杀者（们）》 据悉已完成拍摄，正进入后制准备阶段。 随著经纪环境即将迎来新变化，外界对於这位实力派影帝未来的多样化发展感到高度期待。

