闵熙珍遭爆带NewJeans密会「日本贵族财阀爷爷」，中资砸 4000 亿欲吞 ADOR 内幕曝光！她怒呛D社：去写狗血剧本吧！

围绕著 NewJeans 与 HYBE 的合约纠纷，韩媒《Dispatch》於 23 日再度投下重磅炸弹，指控前 ADOR 代表闵熙珍在水面下主导了成员们的独立活动，并揭露一系列「设计」证据。 对此，闵熙珍立即怒斥相关报导是「科幻小说」，更暗示调查 HYBE 议长房时赫，火药味十足。

疑云一：携成员密会日本大亨，新歌实为献礼？

据D社，闵熙珍在 2024 年底接触了日本赛车界传奇人物郷和道，此人外祖父是普利司通（Bridgestone）创始人石桥正二郎，家族财力惊人。 郷和道是NewJeans的狂热粉丝，闵熙珍在NewJeans宣布解约后与郷和道会面，随后NewJeans五位成员也取消了原定的拍摄行程，在2025年初被闵熙珍召唤到日本，与这位「贵族财阀爷爷」进行了至少3次会面。 外界质疑这是在为解约后的资金来源进行试探与招商。

据报导，NewJeans不仅为郷和道庆祝纪念日，还送上了生日礼物和手写信。 一位接近NewJeans的消息人士称：「闵熙珍说他是一位很重要的人。 成员们起初有些怀疑和惊讶，但还是做了准备。」巧合的是，郷和道有句名言「胜负取决於维修站（Pit Stop）」，而 NewJeans 更名为 NJZ 后发表的首支单曲就叫〈Pit Stop〉。



疑云二：NJZ 香港首秀与 4000 亿中资

2025 年 3 月，NewJeans 以新团名 NJZ 出席香港「ComplexCon」，闵熙珍虽未露面，却在幕后与成员家长及律师密切调度演出合约细节。

D社指出，演出主办方、中国大众文化企Complex China的CEO Bonnie Chan Woo，曾向 HYBE 提议以 4000 亿韩元收购 ADOR 80% 的股份，并要求 100% 移交艺人合约及整体运营权。 这 80% 的收购目标，刚好避开了闵熙珍手中持有的 18% 股份。



疑云三：离职后的「藏镜人」操盘

关於 2024 年 11 月那场震撼演艺圈的解约记者会，有证言指出从成员发言的脚本撰写，到以NewJeans名义发出的反驳新闻稿的代笔及发布时间，全由闵熙珍亲自策划。 D社质疑，闵熙珍在记者会8天前辞职，正是为了规避「渎职罪」等法律责任的精心布局。

NewJeans在 2025 年 3 月 21 日被法院判定不得脱离ADOR 独自活动，随即在 3 月 23 日强行以 NJZ 之名参加香港 ComplexCon。 与此同时，闵熙珍与成员 Danielle 的母亲开始联手建构「NewJeans 与 ADOR 已无法共事」的悲情叙事。 Danielle 母亲提议以「成员们感到巨大的心理压力、担心ADOR 妨碍或陷害」为由，拒绝参加 ADOR 的行程，闵熙表示赞同：「请照这样先写个草稿，我再来修改。」



闵熙珍火大反击：别查我的民事，去查房时赫的刑事！

面对D社指控，闵熙珍随即在IG限时动态贴出长文反呛：「现在已经没人会被这种小说骗了。 把芝麻绿豆大的小事吹得煞有其事，这种造谣的才华跟某处还真像。 与其关心一般人的民事案件，不如去彻查正在接受刑事调查的人（房时赫）吧。」随后在另一篇限动中讽刺道：「去写科幻小说或狗血剧剧本应该很不错。」

她更强势表示，自从她在「卖出回购权（Put Option）」官司完胜（获赔 255 亿）后，疑似有人在进行反向舆论操作，并警告媒体应遵守报导伦理，否则将采取法律手段追究到底。



