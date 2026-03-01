EXO 成员「西装杀」现身 SUHO 亲兄婚礼！KAI 惊喜出任司仪，灿烈亲姊晒「美男包围」合照

南韩天团 EXO 成员感情好到像家人已非新鲜事，但看到这张照片还是会让粉丝感动不已！曾任主播的成员灿烈亲姊姊朴宥拉，於 28 日在个人 IG 惊喜分享与 EXO 成员们的同框照，瞬间引发网民热议。

EXO 成员西装杀！惊喜现身队长SUHO亲兄婚礼

朴宥拉晒出的照片中，她被 灿烈、SUHO、KAI、D.O.（都敬秀）及世勋 等一众美男围绕，每位成员都笔挺西装，帅气程度爆表。 朴宥拉更调皮地写下：「在婚礼上遇到的美男们... 这是一张能感受到我『微小权力』的照片，所以来炫耀一下。」





据悉，当天众成员是为了参加队长 SUHO 亲哥哥的婚礼而相聚，现场更有传闻指婚礼司仪是由 KAI 亲自担任，足见成员间如同亲兄弟般的深厚情谊。 身为灿烈亲姊，朴宥拉长年来与成员们保持深厚交情，在粉丝心目中早已是 EXO 家族的一员。



아 잠.깐만......

준면이형 결혼식에 엑소멤버 총출동하고

김종인은 사회까지 봤다고?

아니 이거 진짜 가족이잖아...

엑소진짜너무가족이잖아...

준면이가믿을수있는가족들이다모였잖아

이거너무아름다운광경이잖아pic.twitter.com/7323HOX4Be — 태정태세문단속잘해라 (@weareoneex5) February 28, 2026

อมก ที่เห็น exo ไปงานแต่งวันนี้คืองานแต่งงานพี่ชายพี่จุนอ่ะ พี่ชายแท้ๆคนที่พชยเคยบอกว่าหล่อมาก แล้วบรีฟยกนิ้วนี่น้องชายพี่คิดปะคะ ทุกที่มีแต่ we are one เอ้นดู ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/PTjksNJN96 — ผู้หญิงของซูโฮ (@SUH0BOY) February 28, 2026

王者归来！正规 8 辑销量狂飙百万 创「八连霸」纪录

除了私下的暖心互动，EXO 在事业上也持续创造巅峰。 今年1 月发行的正规 8 辑《REVERXE》，截至 2 月 26 日正式宣布销量突破 100 万张！这也是 EXO 职业生涯中第 8 度冲破百万销量纪录，写下傲视 K-pop 的「八连霸」辉煌战绩。

自 2013 年凭《XOXO （Kiss & Hug）》首度达成百万销量以来，EXO 始终稳坐王者宝座。 新专辑不仅横扫全球 48 个地区 iTunes 榜首，更在中国 QQ 音乐拿下「三白金」认证，强势证明了其在 K-pop 界无可取代的地位。



4 月首尔开唱！六巡《EXhOrizon》 KSPO DOME 揭幕

好消息还没完！EXO 将於 4 月 10 日至 12 日 一连三天，在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举办第六次单独演唱会 《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》，以此正式开启全球巡演的序幕，预计将引发全球爱丽的抢票热潮。



