金软景、李俊昊、KAZUHA加入《奇案84的奇趣民宿》第二季！新职员曝光后韩网疯狂讨论，期待值爆表

Netflix 爆红综艺《奇案84的奇趣民宿》第二季将在今年第三季度回归啦！新职员名单一公开，也立即引发韩网热烈讨论。

《奇案84的奇趣民宿》讲述旗安84开设并经营充满创意的民宿，去年更引领民宿综艺热潮。节目打破传统民宿综艺公式，以非日常体验吸引观众，成功登上韩国及多国 TOP 10，获得国内外高度关注。



第二季搬到冬天的大关岭，与第一季夏日郁陵岛的海景形成鲜明对比。本季同样预告了旗安84将想像化为现实的民宿「奇趣民宿」，引发观众高度好奇。从新手老板成长为「经验老板」的旗安84，在这个全新环境下会带来什么故事，也令人期待。



此外，第二季加入了新职员，包括金软景、李俊昊和女团 LE SSERAFIM 成员 KAZUHA（中村一叶）。世界级排球选手金软景将以独特气场和热情感染团队；跨足演戏与音乐的全能艺人李俊昊，凭藉细腻共感力和幽默感为节目增添趣味；KAZUHA 则是拥有明亮清新魅力的忙内，为团队注入活力。旗安84与新成员之间的互动，也让观众对节目充满好奇。



出演阵容一公开，也立即在韩网掀起热烈讨论，网友：「我们家俊昊出演综艺吗」、「晕 已经开始期待了」、「这个组合好新鲜啊」、「哇～阵容真的是连想都没想过，令人期待」、「应该很有意思，成员们都喜欢」、「李俊昊啊？不是电视剧，是综艺？」、「金软景？旗安能胜任吗？哈哈」、「好期待 KAZUHA 啊」、「虽然第一季成员们非常好，但是这次组合很新鲜」等，充分展现观众对节目的高度关注与期待。

