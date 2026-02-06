(G)I-DLE 改名 1 年后悔了？ i-dle Minnie、薇娟认了「想把 G 加回去」：当初宣传太轰轰烈烈...

大势女团 （G）I-DLE 去年迎来出道 7 周年，当时宣布正式更名为「i-dle」，大动作去掉团名中代表「女孩」的字母「G」，象徵打破性别框架、品牌全面升级。 然而改名至今近 1 年，成员 Minnie 与薇娟竟在节目中吐露真心话，坦言改名效果不如预期，甚至无奈自嘲：「有点想加回去了！」

近日，Minnie 与薇娟作客谐星李龙真主持的 YouTube 频道「입만열면」，两人在节目中戴上测谎仪玩起「真心话大冒险」。 当主持人问到拿掉字母「G」后的活动感受时，Minnie 竟语出惊人地弱弱表示：「其实想把G加回去。 实际去掉之后，感觉好像没必要这样做...」



Minnie 进一步解释，因为团体原本就是i-dle，就算拿掉「女孩」标签大家也是一样称呼她们，所以一开始觉得并无大碍：「然而当去到海外活动时，发现大家还是叫我们（G）I-DLE…」薇娟也对此表示有同感，显然品牌重塑在国际知名度上遇到了难题。



面对尴尬现状，主持人李龙真建议她们向公司提案把 G 拿回来，薇娟透露其实一直有在私下小声提议，但 Minnie 随即道出现实困境：「其实有提过，但已经拿掉了又加回去的话，不是也很好笑吗？当初已经大肆宣传是『全新诞生』，进行了品牌重塑。所以决定还是努力推广新名字i-dle吧。」



(G)I-DLE於2018年出道，现由薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒华 5 人组成。 创始团名里的（G）代表女孩（Girls），I代表个人，DLE则代表群体（韩文复数词尾），寓意「拥有独特个性的女孩们所组成的团体」。

在 7 周年全员续约之际更名为i-dle，代表团体不被「女性」或「性别」（Gender）等特定框架所定义，并展现出未来将呈现无限可能、不设限的音乐与视觉风格之决心，正式透过品牌重塑开启团体发展的「第二幕」。 当时 Logo 也同步更新，将 5 个小写字母「i」连结成星形，象徵 5 位成员共构的潜力。 没想到这份「破茧而出」的决心，却让成员们在实务上面临了意想不到的「名字包袱」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻