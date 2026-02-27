《机智医生生活3》要来了？田美都亲曝「5年内会推出」，自己也好奇颂和＆翊晙的近况

哇～《机智医生生活2》已经是5年前的作品了！相信很快就能看到第三季吧（敲碗）！
《机智医生生活》系列透过医生五人帮（曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都）之间深厚的情谊，以及医生与患者之间动人的故事，把日常里最真挚的温暖与关爱细腻呈现，为无数观众带来安慰与感动。
前两季播出时皆大受欢迎，不过第二季却曾因剧本一度「难产」，拍摄进度断断续续，加上演员行程难以配合，让申沅昊PD坦言，若硬要推进第三季，反而像是在「绑住」大家。或许是看见观众长久以来的热烈呼声，加上主演们也多次表达想再聚首的强烈意愿，在第二季完结三年后，申PD终於松口表示：「会拍的，总有一天！」再度点燃观众的期待。
最近田美都在受访时，也谈到这部对她而言别具意义的作品。提到令人印象深刻的「蔡颂和」一角，她坦言其实一直承受著不小压力：「压力真的非常大（笑）。其实现实中的我，并没有那么完美、那么善良。因为颂和几乎没有缺点、太过理想化，大家好像也把我看得太好了，有时候反而会觉得有点不好意思。」
而话题也自然延伸到大家最关心的第三季进度。田美都透露：「导演和编剧曾经答应过，会在5年内推出。」她笑说，演员们至今仍会在团体聊天室里聊到相关话题，彼此都在真心期待再次相聚。她也表示：「我自己也很好奇，颂和现在会以什么样的医生身份生活著，又会和翊晙过著什么样的日子。」最后更温柔喊话：「再多给我们一点时间、再相信我们一下，也许就会有好消息了。」
那么，就让我们一起耐心等待，迎接第三季的到来吧！
