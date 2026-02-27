SONE 准备送嫁！少女时代Tiffany & 卞约汉今日登记结婚，真诚坦言：「想第一时间向粉丝交代」

少女时代成员Tiffany和演员卞约汉於 27 日正式对外宣布，已完成法律上的结婚登记，正式升格为合法夫妻！

「深厚信任与爱」！第一时间向粉丝报喜

两人所属的经纪公司 TEAMHOPE 於 27 日发表官方声明：「Tiffany Young 与卞约汉基於对彼此深厚的信任与爱，已於今日完成婚姻登记。」公司表示，虽然担心连日的消息会让大众感到疲劳，但两位演员一致认为「必须最先向一直以来支持我们的粉丝交待」，因此选择第一时间公开喜讯。

至於外界关注的婚宴细节，公司低调回应：「目前具体时间与地点尚未确定，正考虑以家庭聚会、祷告会的形式举办简约而温馨的小型婚礼。」



《逆贫大叔》 因戏结缘！手写信大方认爱

这段恋情起源於 2024 年，两人因共同演出 Disney+ 影集 《逆贫大叔》 擦出爱火，逐渐发展为恋人关系。 去年 12 月，两人更同步以手写信惊喜认爱，并坦言是「以结婚为前提」交往。

卞约汉形容 Tiffany：「和她在一起，让我想成为一个更好的人，只要看到她的笑容，疲惫的心会立刻变得温暖。」Tiffany 则盛赞卞约汉：「让我能用积极正面、充满希望的视角看待世界，带给我极大的安定感。」



事业爱情两得意！双方近期动向曝光

随着 Tiffany 正式升格人妻，她也成为少女时代8 位成员中首位踏入婚姻殿堂的成员。 目前这对「才子佳人」在事业上也火力全开：卞约汉近期凭藉 Netflix 电影《孔雀舞曲》持续展现整容级演技，人气居高不下； Tiffany则为今年初刚结束 SBS 全球选秀节目《Veiled Cup》担任评委，展现专业风采。





Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻