[好片推荐] 接受器官移植后改变人生！《异能5：死了一个超人之后》超能力的真正意义是团结！

[有雷]超能力英雄电影《异能5：死了一个超人之后》剧情描述六个互不相识的人因为分别接受了器官移植后，产生了原本没有的超能力，但其中却有人想要独占所有能力而发生抢夺，六人间展开了相互救援以及对决。

剧情先是说明六人各自接受移植的器官，以及他们各自拥有的超能力。可能是超强瞬间移动力、Wifi电器控制力、超大肺活量吹力、伤口移转复原力、链结超能力以及吸收精华回春力。原本不认识的他们，也寻找著彼此，并约定要彼此帮助。但其中却有一位获得了胰脏移植的老人，恢复后竟意外发现能够回春，於是他的野心越来越大，想要夺所其他人的超能力，集於自己一身。



其他的五人在接受器官移植前也都各自拥有自己的故事，譬如因病长期住院而没有朋友的跆拳道少女李在仁、儿时因为触电而没人救援感到受伤的刘亚仁、曾纵火自杀获救的养乐多妈妈罗美兰、爱写剧本貌似宅男作家的安宰弘、以及大集团工程团队中的作业班长金希沅。其中有一位受赠者，也是身分最特别的申久爷爷，他是一位新兴教派的首领，希望在信徒前表达出自己回春的效果，而藉此吸引更多新信徒。



虽然五人帮有著要互相帮忙的认知，但也不免在相互之间有些冲突，而於此同时教主则是打定主意要抢夺其他五人的超能力，使自己的教派更为壮大。剧情最高潮则是在申久爷爷回春到极致，成为帅气的珍荣，令全场信徒暴动！五人先是被攻击得疲惫不堪，最后也终於透过合作，痛快地击败最强的对手。拥有超能力的他们也合作组成英雄联盟Hi Five以及各自取了英雄名称，令观众们感到相当有趣。



最近正在热播中的韩剧《未知的首尔》中也有本片要角李在仁以及朴珍荣的精彩演出，李在仁在韩剧《未知的首尔》中饰演朴宝英的高中时期，由於是双胞胎角色，於是挑战了一人分饰两角，在本片中则是一个心脏移植后能够尽情跑跳的少女，也是最终决斗的灵魂人物。而片中与李在仁展开大决斗的，则是在《未知的首尔》中演出喜爱著朴宝英的珍荣，在本片中变身呼风唤雨的帅气教主，虽然是反派但却让观众们非常喜爱。《异能5：死了一个超人之后》6月20日起全台正式上映。



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