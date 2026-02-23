「国民女团」I.O.I 出道10周年确定5月回归！以9人体制合体，康美娜、周洁琼因行程缺席

限定女团 I.O.I 真的要回来啦！除了推出全新专辑，还准备了演唱会！

今日（23日），Swing娱乐宣布：「I.O.I（林娜荣、金请夏、金世正、郑彩娟、金素慧、俞琏静、磪有情、金度延、全昭弥）确定将於5月回归，目前正积极准备全新专辑。」并将全面负责此次10周年企划与回归活动。距离2017年活动结束已过约9年，这次合体消息一出，立刻掀起粉丝热烈讨论。



事实上，成员们多年来在各种访问与公开场合中，都曾提到希望有机会再度合体。经过长时间的讨论与协调，终於在出道10周年这个特别的时间点再次聚首，意义格外深远。不过，康美娜与周洁琼因既定行程无法参与，本次将以9人体制回归，虽然略有遗憾，但重逢本身已足够令人感动。



回顾2016年，I.O.I 透过《Produce 101》国民投票诞生，以〈Dream Girls〉出道后接连推出〈Whatta Man〉、〈Very Very Very〉、〈阵雨〉等热门歌曲，在短时间内写下亮眼成绩，成为「国民女团」的代名词。尽管2017年1月画下活动句点，但她们从未真正离开粉丝心中。

这些年来，成员们各自在不同领域发光发热，如今累积10年的成长再次合体，不只是回归，更像是一场久违的重逢。除了推出全新专辑外，也将从首尔演唱会出发展开亚洲巡演，亲自与等待多年的粉丝见面。消息曝光后，粉丝纷纷留言：「不是完整体好可惜，但还是很期待」、「美娜呜呜呜」、「这么快就10周年了」、「真的好期待啊」、「大发，正式开始啦！」等，足见大家对这次合体回归的高度期待。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻