韩媒曝《M Countdown》首度集结五大经纪公司偶像MC！韩网一面倒吐槽：WAKEONE也算五大？SM HYBE呢？

《M Countdown》要换主持阵容了，但这波「复仇者联盟」名单却让韩网吵翻天！

今日（23日）据韩媒体育朝鲜报导，Mnet 音乐节目《M Countdown》将迎来全新 MC 阵容，带来前所未有的震撼变化。节目计画集结韩国顶级娱乐公司的偶像，打造被称为「K-POP 复仇者联盟」的超豪华 MC 组合。



据悉，全新的 MC 将由国内五大主要经纪公司各派一名偶像组成，包括 JYP娱乐、YG娱乐、CJ ENM 旗下WAKEONE 等知名公司，各自选出代表，组成被粉丝称作「黄金阵容」的 MC 团队。目前，这五名 MC 将是全员男团成员、女团成员，还是男女混合组合，仍在讨论中。



消息一出，韩网友反应却多偏质疑与吐槽：「WAKEONE 是五大经纪公司？」、「最多3个人吧？感觉5个人会晕头转向」、「看来没有 SM HYBE 啊」、「WAKEONE 从什么时候开始是五大？比 STARSHIP 还低吧？」、「什么时候变成五大了」、「主持人太多怎么办啊」、「CJ 是用资本推动的吗」、「第一次看到 N 大经纪公司没有 SM」、「不是...音乐放送 MC 没说几句话，5个人在做什么」、「别发神经了，真是的」、「5位 MC 是不是太多了，采访的时候好像连站的位置都没有」、「SM HYBE 去哪了？WAKEONE 来了？」等等，大家对这个新阵容既好奇又担心会太混乱，也引发热烈讨论。

