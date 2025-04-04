【韩网热门】近期X上非常严重的爱豆嘲讽文化！网友：每次都有被气到

最近饭圈简直疯得离谱！我喜欢我的偶像关你什么事？ 我为他担心又碍著谁了？

那些发神经的键盘侠乌泱泱挤满评论区非要在粉丝推文里找存在感阴阳怪气。我在写自己心爱之人的文章，有人非要在下面踩一捧一才能获得快感吗？ 靠这种低级手段刷存在感赚转发量很有成就感吗？

韩国网友评论：

1.（这些人的） 实际人生如何太显而易见了，可悲的人生们啊

2. 怎么这么多人喜欢嘲讽别人

3. 唉...... 这都是那些成天装傻卖萌的大人病人（指行为幼稚的成年人）害的，他们转推多、粉丝多，所以学生们就跟风，想要转推多也就变成那样了。

4. 最近真的太严重了，讽刺性的发言本身就已经是个大问题了，但看到转推数真的让人叹气...... 就算其中有一半是为了反驳而转推的，也还是太夸张了

5. 他们公开引用粉丝表达喜欢（爱豆）的话，只是为了嘲讽，这已经不是一两天的事了，真的太过分了

6. 这些人都是为了讽刺而讽刺

7. 先不说别的，为什么要引用粉丝发的推文来嘲讽？ 有本事你自己发新的啊，真是有毛病

8. 不光是偶像饭圈的问题，几乎是在所有女性作为兴趣爱好的领域里，都像默认一样被嘲笑、被骂...... 到这个程度，说实话感觉他们就是除了自己之外，讨厌一切

9. 我上次也看到有人对我家爱豆表达喜爱的推文下面嘀咕著讽刺...... 男爱豆、男演员根本就是毫无理由地被黑，真的像变成一种「运动」了

10. 自从有了推荐之后，感觉情况变得更严重了... 嗯... 大家为了上推荐、刷转推数简直疯魔了一样

11. 男爱豆真的被嘲得很惨...... ᄏᄏᄏ 但我看到的情况，与其说是单纯嘲讽男爱豆，更像是为了刺激喜欢男爱豆的女饭。 甚至有人直接说，「要时不时踩一踩，让韩国男人别想著靠女饭捞钱」，这话我真的亲眼见过......

12. 喜欢男爱豆的女生们被骂「媚男」，被当成傻子一样嘲讽、网暴。 而那些人一边自称是女权主义者，实际上却比谁都更兴奋地攻击女性，真的发自内心地在骂

13. 他们到底为什么要嘲讽别人呢？ 要是换成自己被那样对待，肯定也会很不爽吧

14. 疯子实在太多了

15. 因为不能告他们啊，只有把这些人全都送进监狱，他们才会有所顾忌。 不能指望这些人有基本的道德感，哈哈，必须靠法律来制约他们，像这种人只有在法律的束缚下才会收敛他们对别人的恶意

16. Twitter上的人都采取一种「大家互相捧场」的态度，所以自我净化根本做不到



17. theqoo其实很少拿外貌来批评别人，反倒是Twitter上的外貌嘲讽特别严重。 不知道是不是因为第四、五代偶像团里有很多以颜值著称的人，所以似乎就变成了一种理所当然的氛围？ 即使是人气偶像也很难零差评，看到这种情况有点不太舒服

18. 真的是太严重了，真的快气死了。 看到我家爱豆被无缘无故黑和嘲笑，真的是气得快死。 拜托，明星们，能不能认真一点去告这些人，拜托了，我真的不想再看见那些人了ᅮᅮᅮᅮ

19. 如果不嘲笑别的爱豆就会得病吗？？ 推荐标签才是问题，真该取消掉

20. 真是烦死了，难道不嘲笑别人就活不下去吗...... 感觉整个社会都是一群集体精神病患者

21. 不是，现在的人怎么变得这么坏心肠了？ 只要抓住什么，就会被极度恶意地攻击

22. 完全不想和这些人有任何牵扯，他们的人生太可悲了

23. 不仅仅是偶像，连他们不喜欢、不合心的所有艺人都被这样对待。 即使是不喜欢的艺人，也不想去认同这种低级、恶劣的行为。 最严重的是，他们根本不知道自己的行为哪里错了。 最可怕的是，这种行为不仅仅发生在Twitter上，他们还把这种嘲讽文化带到他们所参与的所有社区和圈子里，这种现象才是最严重的。 他们是把社会弄得低俗的头号元凶

原文：https://theqoo.net/square/3678651770

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