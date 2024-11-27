【韩网热门】你追过的明星遇到过这些事情吗？网友：别提了，不然怎么会脱粉

迷妹、迷弟们，追星的过程中你们有没有遭遇过自己本命「塌房」事件？

无论你喜欢的是艺人、还是体育明星、抑或是网红，他们是否犯过诸如出轨、流连风月场所、性犯罪、诈骗、酒驾、逃税、吸毒、校园暴力等恶劣行为？

韩国网友评论：

1. 我本命没有，但是同队的队友发生过

2. 目前为止还没有，这么一看我还真是幸运啊

3. 我追的那位还没有出於本意做过什么不好的事情，但是他周边的人有过

4. 我已经脱粉了，还经常能在社会新闻里看到他，目前没有在追的人

5. 在我追他的过程中还没有

6. 有，他不仅酒驾还逃税

7. 完全没有，他非常非常诚实

8. 不然我怎么会脱粉？？

9. 我本命完全不会！每次看到有明星做了文中提到的那些事情，就觉得他/她的粉丝好可怜，不过如果还有粉丝包容他，就觉得肯定是粉丝智商有问题

10. 太多了，只能说我的眼光太烂了

11. 再加一条，逃兵役

12. 他酒驾，我立刻脱粉了

13. 目前没有，也希望今后不会有

14. 没有，我运气太好了，根本无法想像因为上述事情强制脱粉会是怎样的心情

15. 我就是前科犯收藏家，现在根本不敢追星

16. 曾经我喜欢的每一个人到最后都会闯祸，所以现在只追女艺人

17. 我自己没有，如果本命犯错的话，会立刻脱粉。 有朋友的本命塌房了，她也脱粉了

18. 我本命还没牵扯到性，但是确实有很多女人问题，唉

19. 没有，因为我只喜欢女艺人，她们很少会闯出上社会新闻的大祸

20. 有啊，本命是国外运动员，嗑药狂

21. 在我脱粉之后他酒驾了

22. 现在的本命中没有，但旧爱一个远程赌博，一个酒驾

23. 好羡慕说没有的人啊，我的旧爱在我脱粉之后突然犯罪了，在我的美好回忆上泼了脏水，同队队友也是

24. 正在追的人中没有，但某位女演员在我入坑前突然被爆出校园暴力

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