【韩网热门】不想当爱豆，只想当爱豆的姊姊！网友：我一定会安静地活著

姐妹的话绝对说到粉丝的心坎里了！！

有网友在X上留言表示：「不想成为爱豆，只想成为爱豆的姊姊，用爱豆赚的钱开个咖啡店，然后做点完全不用担心人流量的生意，因为有粉丝『撑腰』啊。」

韩国网友评论：

1. 我也是，绝对不随便做生意，只想安安静静地

2. 光是想像一下都觉得超级幸福

3. 我一定会从小就对他耳提面命，让他千万不要闯祸，一定要给我这个机会啊

4. 我一定会老老实实开店，绝对不抹黑弟弟

5. 我觉得开店也很烦，只想每个月收到爱豆弟弟给的零用钱，安静地活著，没有哪个弟弟能领养我吗？

6. 我一定安安静静地生活

7. 我也不想开店，太麻烦了，只要给我零用钱就好

8. 不需要开店，给我买套房子，还有给我几个亿就好，我会好好当个透明人

9. 这位还打算开家咖啡店，我只想一辈子领零用钱

10. 我绝对不会透露你是我弟弟，闭紧嘴巴安静地生活

11. 我一定能做到只拿零用钱，如同死了一样安静地活著，不想开店，也绝对不会拖后腿，现在说什么都晚了

12. 我的直系血亲已经没有机会了，现在开始期待侄子们，我真的可以做到如死了一般安静地活著

13. 啊啊啊啊啊，我一定不会告诉别人你脚臭

14. 我一定安静地生活，别让我和爸妈担心老年生活就行

15. 啊，爱豆们都会在中秋节的时候拍家人vlog，还会打上马赛克，超级想拍这个啊

16. 我想卖银优拿铁、银优星冰乐

17. 我之前看过爱豆的姊姊用爱豆的钱开咖啡店，然后店倒了，她悄悄跑了，爱豆去找姊姊的节目

18. 这不就是KAI的姊姊的生活

19. 这就是和我生活了20年的姊姊说的话，而且想做的男爱豆的姊姊，而非女爱豆的姊姊，因为女爱豆太辛苦了

20. 看到之后立马询问身边正在读国中的侄子们，问他们有没有当爱豆的想法

21. 不想当爱豆，也不想当爱豆的姊姊，只想当爱豆的女友或老婆

22. 想让爱豆弟弟介绍爱豆给我认识

23. 我想当人气爱豆的妈妈，这样就不用担心老年生活了坐在爱豆帮我开的咖啡店里满意地看著粉丝们来照顾生意

24. 我要把我弟弟培养成爱豆，姐妹们请拭目以待吧

25. 所以我才天天给我弟洗脑，让他当爱豆

原文： https://cafe.daum.net/SoulDresser/FLTB/907884?q=%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%8F%8C%EC%9D%B4%20%EB%90%98%EA%B8%B4%20%EC%8B%AB%EA%B3%A0%20%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%8F%8C%20%EB%88%84%EB%82%98%EB%82%98%20%EB%90%98%EA%B3%A0%20%EC%8B%B6%EB%8B%A4&re=1

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