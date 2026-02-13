金宇彬因为「想更常和大家聊天」而进驻全球粉丝平台 Weverse！亲曝未来交流计画

人气演员金宇彬开设 Weverse 官方社群，将正式展开与粉丝的交流，消息一出立刻引发热烈关注。

13日，所属公司 AM娱乐 表示：「金宇彬将於今天中午12点正式开设全球超级粉丝平台 Weverse 官方社群，此举标志著他与国内外粉丝的沟通又向前迈进了一步。」

随著 Weverse 官方社群开放，公开的问候影片中，金宇彬表示：「现在应该可以更常、更近距离地和大家聊天，让我非常期待。」并亲切地说道：「之后想在这里分享我的日常、作品故事，以及一些小小的想法，也希望这里能成为大家可以轻松来访的空间。」



金宇彬凭藉独特的外型，以及稳定且富有份量的演技，累积了扎实的作品履历，持续拓展演技领域，包括 Netflix《许愿吧，精灵》、《末日骑士》，电影《黑带出勤中》、《外星+人1》，以及电视剧《任意依恋》、《我们的蓝调时光》等作品。此外，他在综艺《种豆得豆》及其衍生节目中，展现可靠又充满人情味的魅力，也获得大众高度信赖。

一直以来，金宇彬以积极温暖的心态与粉丝分享真诚的一面，建立深厚连结，这次加入 Weverse，预计将进一步扩大与全球粉丝的接点。随著开启全新的粉丝交流窗口，金宇彬2026年的动向也更加受到关注。

